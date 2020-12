Oscar Guzmán Cerecero, titular del Instituto Municipal contra las Adicciones, consideró que la legalización de la marihuana es un tema muy polémico que tiene sus pros y sus contras, pero que en su opinión “fue una decisión muy precipitada”.

Es el momento de que la marihuana para usos medicinales pueda ser comprada en un marco legal y que acabe la esclavitud de trabajadores que se dedican a su cultivo, “pero todavía no me queda muy clara la parte recreativa”, dijo en entrevista con el noticiero Origen.

“La marihuana en la parte recreativa no existe. Si hablamos de que un adicto lo que hace es fugarse de su realidad porque no le gusta, en la rehabilitación le enseñamos a aceptar su realidad por muy tremenda que sea y que por medio de sus juicios y actitudes la cambie y pueda encontrar alegría de vivir. Entonces, no me suena muy coherente”, expresó.

Sin embargo, indicó que tampoco se trata de la prohibición “porque lo prohibido atrae, pero creo que no es el momento de la legalización. Equivaldría a que Estados Unidos ahorita derribe sus muros y no le pidiera visado a nadie.

Esa no sería la solución, para que ya nadie fuera para allá creo que para Estados Unidos tendría que trabajar primero en crear bienestar desde México hasta Argentina para luego tirar sus muros, quitar su prohibición y ver como ya nadie tiene que ir a su país a vivir; lo mismo pasaría con la marihuana, primero hay que trabajar en los valores, en el tejido social, y después quitar las prohibiciones, indicó.

Dijo que si la naturaleza es perfecta no ve por qué un bebé que viene este mundo a los 12 o 13 años tenga que estar usando la marihuana para recrearse y ser feliz. “Si tenemos amor propio y somos felices con lo que tenemos, no veo porqué tengamos que recrearnos con algo”.

Guzmán Cerecero recordó que el Instituto Municipal contra las Adicciones tiene un WhatsApp anónimo para el que necesite ayuda o para ayudar a algún familiar que lo necesite, el 9984831650.

Finalmente, el director recordó que el pasado 27 de noviembre, por segundo año consecutivo, Benito Juárez ganó el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2020 en la categoría “Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Quintana Roo”. Entre Las estrategias que ayudaron a obtener ese premio figura la “Estrategia Integral para la Prevención de las Violencias y la Delincuencia-Todos por la Paz”, desarrollada por el Instituto Municipal contra las Adicciones y la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico.

Dos de sus programas más exitosos son Todos por la Paz y #SeamosEjemplo, que se encuentran en sus redes sociales.