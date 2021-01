La política social de la cuarta transformación continúa afectando a las cabezas de familia de Cancún y Chetumal, dado que desde el recorte del apoyo a las guardarías, los recursos para el pago del servicio no se entregan a los beneficiarios.

El representante legal de los beneficiarios, Rafael Rivero Aburto, consideró equivocada la forma de distribución de esos recursos, con base en los índices de pobreza registrados en Cancún y Chetumal, y consideró que la estrategia que anteriormente se aplicaba tuvo mayores beneficios para los padres y madres que trabajan.

Ahora, los apoyos que se asignaban a las guarderías y estancias infantiles fueron retirados con la promesa de que esos recursos pasarían directo a los beneficiarios, lo que no se ha cumplido, de modo que éstos fueron excluidos de esos apoyos sociales, apuntó.

Indicó que el Gobierno Federal determinó que esos apoyos sean dirigidos a tres municipios de la Zona Centro Sur de la entidad, pese a que Cancún y Chetumal, son las ciudades donde se concentran más padres y madres que trabajan, quienes requieren el apoyo que estaría destinado para el pago del cuidado de sus hijos.

Rivero Aburto resaltó que, desde la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se determinó entregar el dinero a las madres y padres trabajadores para que ellos pudieran llevar a sus hijos a la estancia particular que consideraran mejor o bien pagarle algún familiar para que cuidara de los mismos, no obstante, no se ha cumplido, afectando a cientos de padres quienes no tienen dónde dejar a sus hijos.

