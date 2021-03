Anel Alonso Farfán, directora general del Sindicato Nacional de Empresarios de México (Sindemex), afirmó que la motivación es efímera y que, si alguien quiere emprender cualquier proyecto, necesita voluntad.

En entrevista para QFM, dijo que la esencia de Sindemex es que los empresarios y emprendedores reconozcan la necesidad de tener a alguien que los respalde, que los ayude a profesionalizarse y a hacer equipo.

“Mucha gente que quiere poner un negocio debe saber que es mucho más rápido rentabilizar tu proyecto cuando haces equipo; muchos piensan que hacer equipo lleva a tener buenos empleados, pero eso es una parte, hoy Cancún y el mundo nos exigen hacer equipo con empresarios, con gente que piensa como tú, que estás viviendo los mismos problemas que tú y en esa parte Sindemex es su casa”, dijo.

“En la pandemia redoblamos esfuerzos para conseguir recursos, inversión, capital para fortalecer a los jóvenes, hemos hecho un fuerte trabajo para los empresarios, que sepan que no están solos, esa es nuestra bandera”, añadió.

Empresario es cualquiera que emprenda un negocio, desde el restaurantero hasta el que hace tatuajes, “aunque sea un pequeño proyecto de marketing, nosotros no solemos encajonar giros económicos, muchos llegan y dicen ‘es que yo todavía no soy empresario pero tengo un proyecto’, entonces sí es empresario porque piensa como empresario, lo que necesitas es aterrizar lo que piensa”, añadió.

Informó que el Sindemex dará un seminario para emprendedores que consistirá en una sesión semanal con un total de seis sesiones en igual número de semanas, los miércoles por las tardes.

“El seminario es para aprender a emprender desde cero, se verán trámites, registro de marca, presupuestos, planeación… toda la información está en las redes sociales de Sindemex (@sindemex) y Sindemex Oficial”. Las oficinas de la agrupación se ubican en avenida Labná número 75.

Alonso Farfán informó que el sindicato tiene un programa llamado “Apadrina a un emprendedor”, en el que participan líderes que apadrinan proyectos productivos.

“Si vas a emprender un negocio, pero no sabes cómo echarlo a andar, busca un padrino; durante tres meses los vamos a asesorar en todos los aspectos y luego el proyecto se presenta con socios inversionistas para que inviertan y tengas rentabilidad por lo menos un año”.

Agregó que el Gobierno está dando muy buenas oportunidades de capital a las empresas del sector turístico o que tengan que ver indirectamente con el sector turístico, como los restauranteros, para la reactivación económica.

“Sostenemos pláticas con el delegado de Jóvenes por México, que apoya a jóvenes que quedaron sin trabajo y que no estudian ni trabajan y pueden interesar a empresarios que no tienen para pagar una nómina; hoy a las 6 de la tarde pueden checar en nuestras redes sociales cómo registrarse en este programa y cómo bajar recursos, que sepan que no están solos”, expuso.

Anel Alonso destacó que la mayoría de las personas tiene miedo de emprender por la incertidumbre y zozobra que causa no saber si un proyecto va a funcionar o quebrar. Dijo que al principio todos los emprendedores comienzan muy motivados, pensando en el dinero que van a ganar, pero la motivación no dura y que es importante tener un plan, hacer equipo y tener la certeza de que lo que se está haciendo está bien.

“No todos emprenden por amor al arte, el dinero debe ser una consecuencia de lo que sabes que está bien, que si vas a preparar tamales disfrutes cuando los estás preparando, eso necesitan los emprendedores actualmente”, manifestó.

