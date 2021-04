Cancún. – Hay en Quintana Roo más de 15 mil vacunas, casi 16 mil, guardadas en refrigeradores, en la espera de una decisión para que más gente pueda vacunarse, expresó el gobernador Carlos Joaquín tras indicar que ha solicitado al gobierno federal flexibilidad en el uso y la aplicación de esas dosis.

“He tenido contacto con las autoridades de salud, con las de seguridad, con todos los órdenes de gobierno buscando diálogo y apertura. No me parece justo que tengamos sobrantes de vacunas guardadas solamente porque a una persona no le parece. Yo creo que debemos tener esa sensibilidad en conjunto para el bien de Quintana Roo, para el bien de nuestro estado”, explicó el titular del Ejecutivo.