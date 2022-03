CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo.- Durante “La mañanera” de hoy, funcionarios del gobierno federal aclararon que no es válido ningún presunto título de propiedad o constancia de ocupación sobre predios costeros del ejido Pino Suárez, en el municipio de Tulum.

Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), confirmó que el ejido no colinda con el mar, por lo que cualquier documentación que los ejidatarios hayan entregado a particulares cediéndoles tierras costeras es ilegal.

Luis Hernández Palacios Mirón, procurador agrario, enfatizó todos los títulos y constancias sobre predios en la zona costera de este destino turístico carecen de validez.

De esta manera, los funcionarios aclararon un conflicto que data de décadas atrás en la zona conocida como Punta Piedra, que ha visto múliples despojos, lanzamientos y litigios entre quienes argumentan tener títulos por régimen privado y régimen ejidal.

En la conferencia realizada hoy en la Ciudad de México, un reportero del centro de la República comentó que los conflictos por las tierras en esta valiosa franja costera surgieron por la afirmación del ejido Pino Suárez de que colinda con el mar, pese a la existencia previa de dos terrenos particulares allí.

Palacios Mirón comentó que el Ejido Pino Suárez realizó un parcelamiento de sus tierras, en donde se daba entrada a gente de fuera del ejido para que adquieran predios. En este proceso modificaron sus límites y titularon sobre lo que eran terrenos nacionales.

Quienes eran dueños de estas tierras, por el régimen privado, combatieron este parcelamiento y lograron anular mil 700 títulos sobre la franja costera.

“Se estableció una medida cautelar en 2020 que prohibe a cualquier autoridad, en especial a la Procuraduría Agraria a participar en cualquier nuevo procedimiento de delimitacion de terrenos ejidales, en tanto no se resuelvan los juicios”, comentó. “Indebidamente el representante del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo contravino esta disposición y emitió títulos el año pasado, razón por la que ya fue separado de su cargo”.

Luis Hernández Palacios Mirón enfatizó que estos nuevos títulos también fueron cancelados, por lo que no existen títulos o constancias ejidales válidas para esta zona.