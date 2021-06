Felipe Carrillo Puerto, 21 Junio.- El Presidente de la Cámara de la Masa y la Tortilla en Felipe Carrillo Puerto, Wilberth Cauich Canché, informó que las empresas de producción de ese alimento de esta ciudad ya no pueden sostener su precio actual, ante el incremento de los combustibles y la materia prima en todo el país y el estado por lo que indicó que a partir del 1 de julio de este 2021, el precio del kilogramo será de 22 pesos.

“Hemos aguantado años sin subirle el precio, ya que no tenemos subsidio, sin embargo, ya no podemos más, porque de no hacerlo también en breve cerraremos nuestros negocios y es lamentable la situación que prevalece en el país, debido a que todo sube (en precio) y menos la ganancia de los empresarios y empleados, razón por la cual cada vez la vida encarece”, explicó.