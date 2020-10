Chetumal, 4 de octubre – En tanto los remanentes de lluvias ocasionadas por la tormenta tropical “Gamma” no cesen, los trabajos de rehabilitación de tramos carreteros dañados por el paso de agua, como el de Río Verde-Miguel Alemán, en Bacalar, y el camino que conecta a Punta Allen con Tulum, no podrán llevarse a cabo.

Se espera poder empezar los trabajos en cinco días para poder restablecer la comunicación vía terrestre, anunció el director de Protección Civil en Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega.

Las lluvias que ocasionó la tormenta “Gamma, afectaeon severamente el tramo carretero que conecta las comunidades de Rio Verde y Miguel Alemán, en Bacalar, dejándolas totalmente incomunicadas por el rompimiento de un puente a la altura de Canaan por los fuertes escurrimientos de agua.

Asimismo, dejaron parcialmente incomunicado al pueblo pesquero de Punta Allen con Tulum, dado lo angosto del camino que por el fuerte oleaje del mar y su cercanía con la laguna, limita el paso de vehículos tanto pequeños como pesados y sólo permite el tránsito de motocicletas y camionetas pick-up.

Sin embargo, los remanentes de la tormenta continúan impactando en gran parte de la geografía quintanarroense. En tanto las precipitaciones pluviales no cesen, no podrá trabajarse en obras de rehabilitación.

Martínez Ortega consideró que para restablecer la comunicación terrestre en ambos casos habrá que esperar cinco días, para lo cual ya se coordinan acciones con la Secretaría de Obras Públicas y los ayuntamientos involucrados.

Señaló que en Holbox también hay una problemática sería de encharcamientos e inundaciones en algunas partes, no obstante informó que mediante la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, se realizan tareas de desazolve y desagüe de los puntos críticos, aunque admitió que por la altitud que presenta el manto freático, no se podrá hacerse mucho en tanto no deje de llover.

De manera general, el Director de Protección Civil, indicó que en tanto los recursos solicitados a la Federación por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) no sean liberados, no podrá hacerse un trabajo técnico adecuado y de fondo.