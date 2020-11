Tarde, pero llegó la justicia: Atenea Gómez sobre una denuncia por violencia de género

Cancún, 26 de noviembre (Infoqroo).— Como una “grata sorpresa” describe la hoy diputada Atenea Gómez Ricalde el que se reconociera que fue objeto de violencia política de género por parte del director de Protección Civil en el ayuntamiento de Isla Mujeres.

En entrevista con Pulso AM, recuerda que esa queja fue presentada ante el Ieqroo el 2 de junio de 2019, y por la vía penal en fecha posterior. Ambas transcurrieron en los tiempos y plazos que se aplican a cualquier ciudadano.

Año y medio después, el Ieqroo resuelve, la Fiscalía no, aclara, que sí hubo conductas en su contra de violencia de género por parte de un servidor público.

“Ayer se resolvió con base en una legislación ya vigente, del 8 de septiembre de 2020 que sí hubo violencia política por razón de género. Es un gran ejemplo, la justicia llegó tarde pero llegó; a partir del 8 de septiembre y en estos comicios de 2021 se hará justicia mucho más rápido”, destaca.

A lo largo de la historia de las mujeres, recuerda, “el problema era que te creyeran, ahora vienen sanciones mucho mayores que llevarían a la inhabilitación del servidor público y de manera inmediata, donde la víctima ya no tendrá la carga de la prueba (como fue su caso), mientras el agresor seguía en su cargo con su vida normal, yo continué recibiendo amenazas y agravios”.

“Hay momentos de cambio, de alzar la voz, es importante que las mujeres sepan que no estamos dispuestas a seguir callando, la violencia contra las mujeres tiene que parar, sólo ocurrirá en la medida en que continuemos en la cultura de la denuncia y seamos perseverantes”.

En el marco de los feminicidios, de los hechos violentos del 9 de noviembre, investigaciones y destituciones que se han generado en Cancún, indica que ayer, Día Naranja, en el que se promueve la erradicación de la violencia hacia las mujeres, solicitó al pleno que la Junta de Gobierno le diera seguimiento a estas comisiones (por la Comisión para la Igualdad de Género) para que la gente no pierda interés en las acciones que se realizan, que no quede en el discurso.

Sobre las denuncias de salarios para los trabajadores del Congreso, indica que no han aprobado cambios en la administración del mismo y que por la Junta de Gobierno no ha pasado ningún documento, ni una sola autorización al respecto. “El presidente de la Junta dijo que no hay un outsourcing, sino un servicio de nómina”.

Acerca de Marea Verde que pide se apruebe la despenalización del aborto (hay cuatro iniciativas en análisis) dice que siempre se ha manejado con respecto hacia los colectivos y que está abierta a analizar esas iniciativas como parte de la Comisión de Igualdad de Género, a escuchar a todas las partes, todas las posturas, el sentir de la sociedad, y que los Derechos Humanos son negociables ni la salud pública.