CHETUMAL, 14 de diciembre (Infoqroo).-Decenas de taxistas de Chetumal, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto se unieron a los de Cancún con bloqueos a los accesos a edificios y sede de juzgados federales donde se aprobarían las condiciones legales para la operación de plataformas de servicios como UBER.

En la capital, los operadores bloquearon el juzgado primero de Distrito con sede en Chetumal en reclamo a la presunta autorización de la entrada en funciones de la plataforma Uber.

En Playa del Carmen, operadores del Sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” provocaron estragos a la movilidad en la ciudad, sobre todo en las entradas y salidas a Tulum y Cancún.

En Felipe Carrillo Puerto, taxistas del sindicato “General Francisco May”, realizaron una manifestación frente al palacio municipal de esta ciudad, para exigir un freno a un juez federal y su intención de legalizar el servicio de Uber en Quintana Roo.

La posible entrada de Uber a algunos municipios de Quintana Roo también ocasionó protestas en el Sur del estado, ya que, poco después de las 8:00 de la mañana los taxistas se empezaron a concentrar en el sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa).

Los operadores del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) realizaron caravanas de protesta por las principales avenidas de Chetumal, hasta concentrarse afuera del Juzgado primero de Distrito, donde con pancartas y gritos externaron consignas en contra de la plataforma.

A la protesta se sumaron también 10 unidades de combis colectivas, situación que generó molestia entre los usuarios ya que era prácticamente imposible el encontrar un taxi disponible

Incluso en los que prestan este servicio vía WhatsApp, por lo que cobran 10 pesos extras, no respondían a los mensajes

En la capital del Estado la única opción para quienes no tienen vehículo u otro medio de transporte propio son los taxis y Combis, ya que no hay camiones de pasajeros.

Esta protesta derivó ante las versiones de que este martes un juzgado federal avaló la entrada de operaciones de Uber en Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.

La inquietud de los operadores es porque representa competencia desigual hacia el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), que alberga a aproximadamentr 28 mil operadores adheridos a 19 sindicatos.

El secretario general del Suchaa, César Manuel Castilla Zapata, indicó que esta protesta fue en solidaridad a los operadores de la Zona Norte.

Aunque en menor escala, en Bacalar también hubo protestas similares.