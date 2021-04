Kantunilkín, 8 Abril.- Taxistas del sindicato “David Gutiérrez” de Nuevo Xcan no pueden, ni quieren aumentar el precio de sus servicios, pese al alza de las gasolinas, pues esa eventual alza no ha sido avalada por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), pero sobre todo, para no dañar la economía de los usuarios, dijo Joel Hau Cupul.

El dirigente de esta organización, añadió que, pese a ello, poco a poco mejora el trabajo de sus agremiados, logrando tener sitios foráneos en Tulum, Cancún y Valladolid, para tener más rutas y, por consiguiente, mejores oportunidades de trabajo.

Hau Cupul agregó que los taxistas tienen la responsabilidad de desinfectar sus unidades, luego de cada servicio que brindan, para evitar contagios de coronavirus.

“Lo único malo de ahora es el precio de la gasolina que es muy caro, pero no podemos, ni queremos subir el precio del servicio, ya que los usuarios no tienen suficiente dinero por la pandemia.

“La economía apenas está en proceso de reactivarse y, aunque poco, tenemos que seguir trabajando, pese a tener pocas ganancias”, dijo el líder de los taxistas.

Fuente: Infoqroo