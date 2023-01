CANCÚN, 23 de enero.— Las reformas a la Ley de Movilidad se harán con la participación de todos, de taxistas y representantes de Uber, anunció la secretaria de Gobierno Cristina Torres.

La funcionaria aclaró que dentro de un espacio de tolerancia y diálogo los choferes de Uber sí puede operar, porque no están regulados, “están en el limbo”.

Explicó que la Ley de Movilidad “técnicamente quedó inaplicable” con el fallo del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que hace unos días determinó que las plataformas digitales pueden operar sin necesidad de concesiones estatales, como los taxis.

Una vez que los taxistas liberaron la circulación en la Avenida Kukulcán, Cristina Torres y la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña acudieron al kilómetro 28 de esa vía, donde se registró el bloqueo, para agradecer a los policías y elementos de la Marina y la Guardia Nacional su colaboración.

“Así es como se tiene que actuar, aplicando el protocolo con energía, no cayendo en provocaciones, dialogando. No vamos a ser rehenes de nadie”, les dijo.

Tambien estuvieron el secretario de Seguridad Pública Rubén Oyarbide y el fiscal Oscar Montes de Oca.

Entrevistada luego de la reunión con los policías, Cristina Torres recordó que hay una mesa de diálogo para resolver las diferencias que hay entre taxistas y Uber

“Esta mesa nunca se ha levantado. Acódanos reiniciar las reuniones en cuanto tengamos la notificación oficial del fallo del Tribunal Colegiado y conozcamos sus alcances, para cumplir la sentencia a pies juntillas”, indicó.

“Vamos a construir reformas legales con todos los involucrados, vamos a construir un espacio legal en el que quepan todos. Cancún da para que todos los que quieran trabajar honestamente puedan hacerlo”, subrayó.

Dijo que ninguna instancia estatal ha recibido la notificación oficial del fallo del Tribunal Colegiado y, por tanto, se desconocen los alcances.

“Pedimos a los taxistas que no se desesperen, que mantengan el diálogo. Juntos, todos los involucrados, vamos a construir una ley que cubra todas las expectativas y haya espacio para que los ciudadanos puedan elegir la mejor alternativa de transporte que prefieran”, enfatizó.

“La ley (de movilidad) quedó técnicamente inaplicable. En estos momentos no hay regulación para Uber… Hacemos un llamado a la cordialidad, al diálogo y a tener paciencia, para determinar la manera en que operarán todos”, agregó.

“Nadie gana en el desorden. Si todos construimos juntos, habrá espacio para todos”, asentó.