Cancún, 21 de agosto.- La senadora panista Mayuli Martínez Simón lamentó la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, anunciada esta semana por el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués.

“No podemos dar la estocada a la industria turística con la desaparición de la Subsecretaría que se dedica, precisamente, a la promoción y planeación turística; debe haber una política clara de fomentarla porque es generadora de muchísimos empleos y es la tercera industria más importante del país”, aseveró.

En entrevista para el noticiero matutino Origen, Martínez Simón, indicó que, aunado a la eliminación del Consejo de Promoción Turística en la actual administración federal “por presuntos actos de corrupción”, sin tener un organismo o institución que lo sustituya, hace unos días también se presentaron problemas con la página Visit México”.

“Lo que tenemos que hacer en México es fortalecer a la industria turística, que genera hoy gran parte de las divisas que ingresan al país, porque es como un negocio, hay que invertirle, promocionarlo; Quintana Roo sí mantiene su promoción turística local, pero qué pasa con las otras entidades donde se colgaban de lo que se hacía a nivel federal, pero ahora no pueden hacerlo.

Explicó que por ejemplo, para los Pueblos Mágicos se hizo la propuesta para que se aumentaran los fines de semana largos porque eso genera derrama económica a nivel local.

Asimismo, la senadora aseguró que el 80 por ciento de su agenda legislativa tiene que ver con el fomento y fortalecimiento de la industria turística, la que propone “como un ente prioritario del desarrollo económico de México, “porque el petróleo ya no lo es.

“Pemex nos cuesta a los mexicanos, el turismo no nos cuesta y en los últimos 20 años ha generado superávit y bienestar”, agregó.

De igual manera, continuó, “las embajadas no funcionan en su tarea de promover el turismo porque no están especializadas en ello, tienen otra función diplomática, de representación, pero no tienen ni la infraestructura ni la experiencia en la materia; se les añadió esa parte sin que cumplan con la promoción turística”.

Por otro lado, Martínez Simón expuso su postura sobre los recientes videoescándalos, que evidencian actos de corrupción entre servidores públicos.