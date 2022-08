CANCÚN, 21 de agosto (Infoqroo).- La gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza asistió a la toma de protesta de la nueva dirigencia en la entidad del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Asimismo, en un mensaje de redes sociales, felicitó a sus integrantes “electos democráticamente” para formar parte del Comité Directivo Estatal de Morena Quintana Roo, y quienes rindieron protesta para trabajar “por y para el pueblo, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

“En #Morena, partido encabezado por nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, somos un movimiento con futuro, proyección y trascendencia política en #México. Hoy, nuestra dirigencia estatal presenta un nuevo equipo, robusto y con perspectiva social, encaminado a acompañar y promover la transformación de la vida pública del estado y responder siempre por los intereses de las y los quintanarroenses”, escribió.

La nueva dirigencia en Quintana Roo de MORENA, la encabeza Jhoana Michell Acosta, como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, la acompañan como Secretario general, Eduardo Basurto, de finanzas, Jissel Castro; de organización David Hernández; de comunicación, difusión y Propaganda María Luisa Abad y de formación política, Bernardo García y de mujeres Cristina Batún.