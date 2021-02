Chetumal, 1 de febrero.- A partir de hoy, iremos de la mano ante un proceso, que pudiera decirse será algo complejo e inédito, tuvimos que valernos de las herramientas tecnológicas para acercarnos e inédita, porque tendremos que tomar medidas sanitarias obligatorias, que en otras ocasiones, no se veían”, expresó la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, en la toma de protesta a las y los Consejeros Presidentes de los once Consejos Municipales, cuyas funciones ejercerán durante el Proceso Electoral Local 2020-2021.

En su mensaje, reconoció será un reto mayor al de otros años, porque no sólo se luchará contra el abstencionismo, sino también se tendrá que garantizar la salud de las y los votantes.

“De ahora en adelante, ustedes serán partícipes de coordinar y dirigir, juntos con nosotros los trabajos de los Consejos Municipales y de llevar con ética y profesionalismo este trabajo encomendado”, señaló.

En el evento protocolario, se contó con la participación de los integrantes del Consejo General, la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo, así como de los Consejeros Jorge Armado Poot Pech, Adrián Amilcar Sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz.

También estuvieron los representantes de los partidos políticos: Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Revolución Democrática (PRD); Verde Ecologista de México (PVEM); Movimiento Ciudadano; Partido del Trabajo (PT); del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); Confianza por Quintana Roo; Movimiento Auténtico Social; Partido Encuentro Solidario; Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México; así como servidores electorales y público en general.

De acuerdo con la información que se proporcionó, dentro de la convocatoria se alcanzó la paridad de género dentro de la convocatoria, por lo tanto se contará con 6 mujeres que fungirán como Consejeras Presidentas y 5 hombres como Consejeros Presidentes.

Se indicó que los Consejos Municipales que será presidido por mujeres serán el de Bacalar, con Lucely Guzmán Alcocer; de José María Morelos, con Alma González Andrade; Tulum, Karla Danilú Cervera Aguilar; Cozumel, Blanca Aracely Chale Cabrera; Isla Mujeres, Karina Guadalupe Alvarran Luit y Lázaro Cárdenas, Susuki Angulo Canul.

En lo que se refiere a los Consejos Municipales presididos por hombres: será el de Othón P. Blanco, Romualdo Hernández Arévalo; Felipe Carrillo Puerto, Miguel Jesús Arrollo Sánchez; Solidaridad, Darwin Gilberto Maldonado Puente; Puerto Morelos, Hervert Dadier Dzib Carvajal y Benito Juárez, Mauricio Nieto Sandoval. La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, manifestó que, de hoy en adelante, la confianza será parte fundamental para lograr que los próximos comicios sean ejercidos bajo los derechos políticos electorales del Estado. De igual manera, reiteró el apoyo y acompañamiento en este camino, en donde se buscará a toda costa y de manera apacible, unas elecciones claras y justas, para con ello, garantizar a la ciudadanía un ambiente de paz en los diferentes Municipios del Estado e invitó a la ciudadanía “a ser partícipes e involucrarse en los próximos comicios, y no sean nada más receptores, sino, actores de una vida justa y democrática”. Al hacer uso de la palabra, el Consejero y Presidente de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, señaló que hoy reciben el nombramiento de Consejeras y Consejeros Presidentes y reciben de igual forma, la obligación de hacer cumplir lo mandatado en los ordenamientos legales pero sobre todo regir su actuación en base a los principios rectores de la materia electoral como son: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad, la objetividad y la paridad. Manifestó que las y los Consejeros Presidentes son el árbitro de una contienda electoral, y no confundir su actuación pues no son los protagonistas de la elección sino, la autoridad que prepara, desarrolla, organiza y vigila las elecciones locales. En lo que se refiere al proceso de selección para integrar los Consejos Municipales, dijo que, siempre surgen algunas inconformidades, lo cual es natural, en donde los ciudadanos y partidos políticos tiene derecho a expresarse, si no están de acuerdo con alguna designación.

Explicó que dichas designaciones fue un procedimiento que se hizo conjuntamente con los partidos políticos, basado en los lineamientos y, a la hora de su aprobación por parte de los integrantes del Consejo General, no hubo ninguna controversia al respecto.

Asimismo, destacó los diversos criterios que se utilizaron para la designación e integración de los Consejos Municipales, como son los currículos, la experiencia y no experiencia que puedan aportar a la democracia, sin olvidar los grupos de trabajo integrada por las y los Consejeros Electorales para la revisión de documentos y las entrevistas que dio como resultado la lista de las y los ciudadanos que hoy tomaron protesta como Consejeras y Consejeros Presidentes de los once Consejos Municipales. (infoqroo)