Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo (Siteqroo) denunciaron irregularidades en la asignación de al menos tres contratos y una plaza por parte de su dirigente sindical, Larisa Arévalo Canul, por lo que piden la intervención de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ).

En conferencia de prensa, Lenin Loría integrante del Siteqroo en Felipe Carrillo Puerto, denunció las presuntas irregularidades cometidas por la lideresa sindical, que no sólo se tratan de la asignación de plazas sin respetar el escalafón, sino que también de manera irregular autorizó una para su hija en Cancún.

Detalló que Larisa Arévalo le solicitó elaborar un documento con los lineamientos establecidos para que tres docentes de Misiones Culturales reciban las plazas correspondientes, pero ha sido todo lo contrario, ya que no fue respetada tal decisión.

“Los profesores llevan más de cuatro años cubriendo las plazas. Ella me pidió hacer la propuesta para las nuevas plazas y accedí, pero fue una mentira porque no se dio de manera transparente y no fueron considerados para su nuevo contrato en enero de 2021”, comentó.

Los inconformes añadieron que, de igual forma, hay una plaza de prefectura que debía asignarse de acuerdo con la normatividad vigente, por lo cual demandaron a la Secretaría de Educación que se tomen las medidas correspondientes.

Esta plaza fue entregada a su hija, Judith María Kau Canul, lo cual está siendo investigada por el Consejo de Honor y Justicia del Sindicato, por negociar una plaza de prefectura que le fue asignada a su hija, sin emitir la convocatoria correspondiente, subrayó.