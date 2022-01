CHETUMAL, 12 Enero (Infoqroo).- El Gobernador, Carlos Joaquín González, dejó en claro este día que concluirá su mandato al frente del Ejecutivo de Quintana Roo, por lo que no se separará del cargo previamente, por la razón que fuere.

En declaraciones este día, aquí, el mandatario dijo que trabajará “hasta el último día” de su gestión y aseguró que hasta ahora no ha recibido invitación alguna del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para sumarse a su gabinete en la cartera que fuera.

“No, no he tenido una invitación oficial para sumarme al gabinete federal. Nadie me ha invitado, yo pienso trabajar hasta el último día de mi administración”, sostuvo el funcionario.

Respecto a eventuales renuncias de sus colaboradores para participar en el proceso electoral del 5 de junio venidero, Joaquín González anticipó que, en efecto, integrantes de su gabinete han expresado su deseo de buscar cargos de elección popular, por lo que en su momento renunciarán.

“Hasta el momento no he tenido renuncias. Pero sé que hay gente que tiene interés de participar en el proceso electoral, ya lo han manifestado, ya se empiezan a mover, y en su momento lo tendrán que hacer (renunciar)”, indicó.

Finalmente advirtió que los funcionarios que deseen participar en el proceso deben separarse del cargo antes del 6 de marzo, o mucho antes, para evitar caer en actos que atenten contra la democracia en el estado, pues “debe existir piso parejo para todos”.