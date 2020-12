Cancún, 3 de diciembre.- Impulsar y preservar la cultura maya y el turismo en Quintana Roo es el objetivo de la traducción a la lengua maya de la Constitución de Quintana Roo, que ya se encuentra en el Congreso del Estado, dijo el diputado federal Luis Alegre Salazar.

En entrevista con Radio Fórmula, recordó que este fue un trabajo impulsado tres años atrás y que sólo la traducción requirió de un año, pues poca gente tiene el conocimiento técnico para traducir un documento jurídico, un compendio de leyes, mismo que fue presentado en la zona maya para que los dignatarios lo firmaran.

Indicó que el documento fue firmado por 317 dignatarios mayas, además del Presidente de México, el gobernador Carlos Joaquín, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León; los diputados de la XVI Legislatura, los ocho juzgados tradicionales del Estado y él mismo.

El motivo de presentarlo el año pasado en Quintana Roo y en España, precisó, fue para impulsar el turismo local y llevar derrama de esa actividad a la zona maya. “Hablamos de la Riviera Maya, el Tren Maya, se utiliza la cultura maya para promover el turismo”.

La valía de esta traducción, indicó, “es como una cebolla, tiene muchas capas, una es impulsar y preservar la cultura maya, una cultura viva, si no hacemos algo todos podríamos verla desaparecer en un par de generaciones; cuando no hay pandemia los jóvenes que van a buscar trabajo a la zona hotelera aprenden inglés en lugar de maya, sus papás, sus abuelos, si hablan maya, van optando por no hablarla”, lamenta.

En Quintana Roo hay 180 mil maya hablantes, poco más del 10% de la población del Estado, por lo cual considera que esta Constitución en lengua maya debería ser “un escalón para que jóvenes y adultos aprenden a leer y escribir maya”.

Por otra parte, Luis Alegre Salazar invito a su segundo informe de labores este viernes a las 10 a.m. en el auditorio del Tec Milenio, con cupo limitado, pero también podrán seguirlo en redes sociales.