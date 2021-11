Socios de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio (Untrac) de Felipe Carrillo Puerto iniciaron un plantón por tiempo indefinido enfrente del Palacio Municipal de esta ciudad, para exigir diálogo con la alcaldesa, Maricarmen Hernández y buscar solución al conflicto de transporte, que atribuyen al dirigente de Taxistas y actual Síndico, Mario Didier Aguilar Ramírez, quien según ellos, quiere monopolizar el servicio.

El líder de los Untraquistas, Fausto Ek Pat, expresó que el dirigente de los taxistas “General Francisco May de Felipe Carrillo Puerto, ha obstaculizado por años el desarrollo del transporte en este municipio, aprovechando artimañas para bloquear a los socios de la Untrac, por lo que exigen el libre tránsito y libertad de servicio público.

La manifestación de transportistas de la Untrac inició con una marcha que partió desde sus instalaciones ubicada en la avenida Constituyentes con calle 81.

Posteriormente, recorrieron las principales avenidas y llegaron frente al Palacio Municipal, en donde se plantaron para exigir diálogo con la primera autoridad y definir esta situación.

El líder de la Untrac señaló que el motivo de su manifestación es porque la presidenta municipal Maricarmen Hernández no ha atendido sus peticiones, que no van más allá de sus derechos como transportistas y no es posible que el líder taxista aprovechando su investidura como síndico ahora quiera pisotear a los indígenas que provienen de comunidades y que sólo buscan una forma de vivir, mediante el uso de sus concesiones de transporte.