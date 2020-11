Playa del Carmen, 11 de noviembre.- La alcaldesa Laura Beristáin Navarrete se reincorporó este día a sus labores habituales tras ser dada de alta médicamente por haber dado positivo a una prueba de Sars CoV-2.

La primera edil retornó a sus labores habituales, de las que estuvo siempre atenta a la distancia, y este jueves realizará una gira de trabajo en Puerto Aventuras en la que constatará los avances de obra de lo que será el nuevo Centro de Salud, parte de las acciones emprendidas por su Ayuntamiento para llevar bienestar a los solidarenses.

Laura Beristain agradeció a todas las personas que estuvieron presentes de la evolución de su enfermedad, durante el período de aislamiento social.

Explicó que debido a que fue asintomática, continuó, desde su casa, con sus responsabilidades como mandataria.

“Solidaridad es un municipio dinámico, el trabajo no se detiene. Afortunadamente no presenté ningún síntoma asociado al virus (Sars CoV-2); vía remota me hice cargo de supervisar que todo marchara en orden y sin dejar de atender todos mis asuntos pendientes”, precisó. (Infoqroo)