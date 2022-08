CANCÚN, 21 de agosto.— Las presidentas municipales de Felipe Carrillo Puerto Mary Hernández Solís, de Cozumel Juanita Alonso Marrufo y de Othón P. Blanco Yensunni Martínez se quedaron con el control de la dirigencia estatal de Morena.

Las tres lograron para sus parejas Joana Acosta, Eduardo Basurto y David Hernández Solís la presidencia, secretario general y secretaría de organización, respectivamente, de ese partido político en el estado.

Se trata de las tres posiciones más importantes en el organigrama del comité directivo estatal de Morena.

Durante dos días de cónclave que oficialmente hasta las 21 horas aún no terminaba, los diferentes grupos de Morena chocaron entre sí, en busca de tener el control de Morena.

Incluso, la alcaldesa interina de Benito Juárez Lourdes Cardona Musa criticó en sus redes sociales la posibilidad de que quedara como presidenta Jissele Castro, quien forma parte del equipo de Humberto Aldana, el dirigente estatal saliente y del círculo cercano a la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa.

“Espero por el bien del Partido no quede la marioneta del que se va. Digo ya es bastante con que pretenda presidir en otro lado, como para que se pretenda perpetuar en donde nomás no tuvo altura de miras”, escribió Lourdes Cardona en referencia a Aldana, quien pretende coordinar al grupo parlamentario de Morena en la próxima XVII Legislatura.,

Lourdes Cardona era la carta fuerte del grupo afín a Mara Lezama para presidir al partido, pero no logró los votos para formar parte del consejo estatal.

Trascendió que hubo una operación de castigo en su contra, porque sin permiso también inscribió como candidatos a consejeros a su esposo, a su hija, a su tío y hermano.

Sólo lograron los votos suficientes para ser consejeros su hermano José Manuel y su hija Ivette Lorena Manjarrez Cardona.

Las alcaldesas de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y de Othón P. Blanco Yensunni Martínez, quien colocó como consejero a su esposo David Hernández, hermano de Mary Hernández, presionaron fuerte para que sus cónyuges sean considerados en las principales posiciones de Morena.

De esta manera, Joana Acosta será la presidenta estatal, Eduardo Basurto secretario general y David Hernández secretario de organización. Ninguno de los tres tiene experiencia política.

En la secretaría de Organización quedó David Hernández, esposo de Yensunni Martínez; en Finanzas,Jissel Castro; Formación Política, Bernardo garcía; secretaría de la Mujer, Cristina Batún, hermana del diputada federal Alberto Batún y en propaganda María Luisa Abán.