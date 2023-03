VALLADOLID, 13 Marzo (Infoqroo).- la agrupación denominada “Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza” llevó a cabo su octava audiencia local en la Península de Yucatán, del 9 al 12 de marzo de 2023, por el Tren Maya, un megaproyecto de transporte ferroviario que, en opinión de sus integrantes, pone en “grave peligro” de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas.

Citando testimonios que no identificó, el citado “tribunal” sostuvo que no sólo “no es un Tren ni es propiamente Maya, al no considerarlo así varias comunidades mayas, y al ser un proyecto que se conecta con muchos más, polos de desarrollo, megagranjas porcinas, entre otros, exacerbando sus impactos sociales, culturales, ambientales y de género, y cuyo Plan Maestro nunca ha sido presentado por las autoridades”.

El Tribunal visitó in situ a las comunidades de Pisté, El Señor-Xmaben, Tihosuco donde participaron delegados de varias regiones1, y se escucharon testimonios de comunidades indígenas mayas, colectivos sociales, y grupos ecologistas, así como los 232 testimonios presentados ante este Tribunal.

La audiencia se efectuó el sábado 11 de marzo en la Escuela de Agricultura Ecológica de Valladolid, Yucatán, en la que integrantes no identificados de el Tribunal escucharon a representantes de comunidades indígenas y agrupaciones ciudadanas.

Asimismo, los informes periciales de académicos e investigadores en materia forestal y agrícola, sobre ecosistemas acuáticos y terrestres, sobre biodiversidad y sustentabilidad ecológica, sobre derechos colectivos y de la naturaleza.

También, ecología política e ingeniería ambiental, con relación a los daños a la naturaleza, los riesgos ecológicos y la afectación a la cultura y los derechos inalienables, culturales, territoriales y existenciales, de las comunidades.

Dichos testimonios han aportado evidencias, así como pruebas contundentes e irrefutables, que establecen un nexo causal entre la acusación del Fiscal de la Tierra y la prueba testimonial, documental y verificación in situ3 de los daños causados a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades.

De acuerdo con el texto, conforme a las actas, el Tribunal verifica que ningún representante del estado asistió a esta audiencia, habiendo sido invitados a través de una carta entregada a la Embajada de México en Ecuador, sede del Tribunal, así como a través de correo electrónico y de manera física el día 7 de marzo.

La invitación, aseguró, incluyó, tanto al Gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias federales.