Cancún, 24 de enero.- David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, aseguró que Tulum sigue siendo un destino atractivo, con una imagen sobresaliente, y que trabajan para que se mantenga intacta pese al COVID-19.

“El día 26 de enero será necesario que los visitantes norteamericanos presenten pruebas negativas de cubrir, por lo que ya estamos previendo todo lo necesario para contar con pruebas suficientes para que los viajeros puedan seguir viniendo a nuestro destino, a mediano plazo esto puede ser incluso una ventaja”, dijo. “Al principio se manejó que era una prueba PCR con no más de 72 horas y no menos de 24 horas antes del vuelo, pero ahora se sabe que no necesariamente tiene que ser PCR, puede ser otro tipo de pruebas que están mayormente disponible, vamos a ver que tengamos abasto”, añadió.

En cuanto las numerosas clausuras que ha habido en hoteles y establecimientos por no acatar las medidas sanitarias, dijo que hay mucho trabajo por hacer y eso se nota en que se está haciendo un esfuerzo para reducir las fiestas y eventos masivos.

“Este tipo de eventos no tienen cabida en el momento que estamos viviendo, estamos trabajando para eso; la asociación que represento firmó en noviembre pasado un convenio con la autoridad municipal en la que nos comprometemos a no llevar a cabo eventos y el municipio se comprometía a realizar la vigilancia necesaria para que estos eventos no ocurrieran”.

Reiteró que ni hoteleros ni no hoteleros deben hacer eventos de más de 50 personas y que bares, centros nocturnos y centros de espectáculos no deben estar operando en este momento porque “podría haber consecuencias reales, no sólo en la imagen de nuestro destino o del Caribe mexicano sino consecuencias en salud pública, no podemos arriesgar vidas”. (Galu Comunicación)