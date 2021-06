TULUM.- Tras el anuncio del gobierno federal de vacunar al personal de la industria turística de Quintana Roo, hoteleros de Tulum celebran esta medida.

En entrevista con David Choen Pacheo, garente de Recrusos Humano del hotel Delek Tulum, afirmó que, gracias a esta decisión, el gobierno beneficiará a la actividad económica del estado.

“Celebro estas acciones que se están tomando de tratar de vacunar al personal para no afectar la actividad económica en Tulum”, declaró.

Aunque el empleado desconoce una fecha tentativa para el inicio de la inoculación, afirmó que desde la dirección de la Asociación de Hoteles de Tulum le hicieron llegar un enlace para el registro del personal que labora en ese centro de hospitalidad.

“Una liga para registrar a todo el personal y recibimos un mail de confirmación, sin que se nos anunciara una fecha tentativa para el inicio de la vacunación”, comentó.

Cohen opinó que esta noticia es positiva, pero también dijo que hay un inconveniente importante, pues afirma que hay trabajadores que no quieren ser vacunados porque consideran que la vacuna pueda no ser segura y teme que las autoridades exijan que todos los colaboradores estén inmunizados para poder laborar.

“Tiene aspectos positivos y negativos. Hay algunas personas que no quieren que se les aplique la vacuna. No sé si les pueda negar el trabajo a quien no quiera ser vacunado”, aseveró.

El reclutador refirió que luego de enviar el número y nombres del personal que trabaja en Delek Tulum, recibió un correo electrónico de confirmación en el que se anuncian noticias próximas para esta campaña de vacunación dirigida al sector turístico.

Fue este martes 1 de junio cuando la Secretaría de Turismo de Quintana Roo difundió entre los dirigentes del gremio turístico la noticia de que el Gobierno de México ya autorizó la vacunación de los trabajadores de este ramo, gracias a las gestiones del gobernador Carlos Joaquín González.