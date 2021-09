Tulum, 18 de septiembre.- Vendedores de tour del centro de Tulum comenzaron a resentir los estragos de la temporada baja, además de la competencia desleal del servicio que también es ofrecido en los diversos centros de hospedaje del destino.

De acuerdo con Toni Mercado, vendedor de tours que aglomera más de cinco empresas en el primer cuadro de la ciudad, en los centros de hospedaje también se venden tours, pero no pagan los diversos gravámenes que ellos les imponen.

“Estamos ya enfrentando los estragos de la Riviera Maya, con pocas ventas, en este contexto nos encontramos con diversas circunstancias, uno tiene que ver con la temporada, porque ya concluyeron las vacaciones de verano, pero hay algo fundamental, la competencia desleal en los hoteles, con ellos estamos desventajas”, dijo.

Los vendedores de tours ofrecen recorridos a diversas zonas que son atracciones en el norte de Quintana Roo y la península de Yucatán, como Río Secreto, Cobá, Chichen Itzá y Muyil.

El entrevistado dio a conocer que en el interior de los centros de hospedaje han detectado venta de tours, cuyos promotores no pagan diversos gravámenes que son impuestos por el gobierno, contrario a ellos que contribuyen con ellos.

“Ocurre que hay una competencia que no es justa porque nosotros tenemos que dar al precio que nos permita seguir con nuestras obligaciones, ellos no, ellos ofrecen a un precio menor porque no tienen que pagar lo que nosotros sí hacemos”, expresó.

La venta de estos servicios representa una fuente de ingresos para diversas familias de los municipios de Tulum y Solidaridad, donde se concentran los promotores de los recorridos.

“Ahora nos encontramos en un 30% de ocupación, es un bajón que enfrentamos en los últimos días, luego de estar en un 70% de ventas en el pasado verano, esto se nos ha complicado, ni siquiera es lo que hubo el año pasado”, agregó.

Esperan volver a tener una ligera alza para los días cercanos a Día de Muertos y con el pronóstico de que la situación mejore para el fin de año con el inicio de la temporada invernal por el fin de año y Navidad.