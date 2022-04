Tulum, 18 de abril 2022.- En mi gobierno, y desde el Congreso del Estado, con los diputados de Morena, “le echaremos todos los kilos” para generar crecimiento compartido, crear una paz duradera, priorizar la atención a los más vulnerables y recuperar espacios públicos para fomentar la recreación, aseguró Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura.

Al encabezar un mitin en esta cabecera municipal, dijo que la Cuarta Transformación es una manera diferente de hacer política, basada en trabajar de la mano del pueblo y hacer las cosas de frente. “Vamos a trabajar para ustedes, pero se requiere un voto parejo, porque necesitamos un Congreso que nos ayude a hacer leyes en beneficio del pueblo”.

La candidata morenista, quien fue recibida con batucada, pancartas con frases de apoyo y la consigna “gobernadora, gobernadora”, manifestó que cree en la Cuarta Transformación, en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Este 5 de junio, con el amplio apoyo de Tulum y su zona maya, vamos a arrasar. “Pésele a quien le pese y le duele a quien le duela, seré la primera mujer gobernadora de Quintana Roo y el que ganará será el

pueblo”, porque la 4T nos ha demostrado que se puede hacer una política diferente y que primero están los pobres y los que más han sufrido.

Acompañada por Silvia Dzul Sánchez, candidata a diputada por el Distrito IX, quien afirmó que llegó la hora de hacer realidad la 4T en Quintana Roo y que verá que las oportunidades lleguen parejo a todos, a las comunidades mayas y a los trabajadores, Mara Lezama convocó a acabar con los que han hecho daño y se han enriquecido. “¡Los queremos fuera, fuera, fuera!”.

Poco antes, luego de visitar Chanchén Primero y Cobá, la candidata morenista participó en un evento masivo con transportistas en un rancho ubicado a la altura del km 9.2 de la carretera Cobá-Tulum, donde la recibieron al ritmo de batucada y el con sonido de cláxones. “Agradezco a cada uno de ustedes, que se fletan todos los días detrás del volante hasta 12 horas, que son parte de la historia de este Estado”.

Con su apoyo “vamos a lograr un cambio verdadero, más allá de los discursos, el cambio que queremos para nuestra tierra y nuestros hijos”, añadió. “Seré luchadora social hasta que mi corazón deje de latir, pero también seré parte de la historia que estamos construyendo y seré parte de la Cuarta transformación”.

Tendremos un gobierno cercano, que les verá a los ojos y no les dará la espalda. Nadie puede saber lo que le pasa a un transportista con una Ley de Movilidad en la que ni siquiera los tomaron en cuenta, agregó entre aplausos y gritos de apoyo. De eso se trata la 4T, de hacer las cosas de frente al pueblo, a ras de piso, escuchando.