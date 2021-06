Tulum.- El personal de la industria hotelera que radica en Tulum celebró su inclusión a la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

Desde el lunes 28 de junio y hasta el jueves 1 de julio, podrán acudir a recibir la inmunización.

Guillermo Balam, de 35 años, quien trabaja como agente de seguridad en el hotel Sirenis, dijo sentirse contento.

“Con esta vacuna ya no nos vamos a enfermar”, comentó.

Afirmó que en un principio se sintió escéptico sobre la efectividad del biológico, pero que luego de escuchar los testimonios positivos de sus compañeros, tuvo seguridad para asistir a vacunarse.

“La verdad yo decía que era pura mentira, pero luego mis compañeros me dijeron que solamente te inyectan y no pasa nada, y es por esa razón que se me quitó el miedo y vine aquí”, añadió.

Lizbeth Jiménez, de 41 años y gerente de operaciones de Tulum Country Club, también se declaró renuente en un principio a ser inoculada, porque afirmaba que “no es necesario”, sin embargo, tuvo que asistir a recibir el biológico porque fue un requerimiento indispensable por parte de su empleador.

Aseguró que pese a que hace seis meses se contagió del nuevo coronavirus, no estaba en sus planes vacunarse.

“Yo no me quería vacunar, pero es obligatorio y lo tengo que hacer por el tipo de trabajo que tengo”, aseveró.

Rosario, de 37 años y personal administrativo del Hotel Bahía Príncipe, dijo sentirse bien de recibir la inyección.

“Si el gobierno y las instituciones de salud lo están promoviendo, es porque es algo bueno para nosotros como personas”, aseveró.