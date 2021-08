Tulum, 5 de agosto.- Los sitios Lonely Planet y My Adventures Across The World publicaron una lista cada uno con Las mejores 15 cosas que hacer en Tulum y 16 cosas divertidas que hacer en Tulum, México.

El sitio Lonely Planet, que cuenta con más de 11 millones de lectores, dedicó en esta temporada vacacional una publicación exclusiva para los atractivos del noveno municipio.

En ella, incluyó una lista con 15 actividades para realizar durante la visita a Tulum.

La zona arqueológica, las playas, practicar esnórquel en cenotes, nadar en medio de la selva, la biosfera de Sian Ka’an, el bar El Batey, recorrido en bici a la orilla del mar, el club de playa Papaya Playa Project, practicar kiteboard, visitar el museo de arte Sfer Ik, contratar un temazcal y visitar la laguna Kaan Luum, son algunas de las recomendaciones que hace el portal estadounidense.

Por otro lado, My Adventures Across The World recomendó visitar cenotes como El Gran Cenote y Caracol, disfrutar la vibrante vida nocturna, tomar una clase en la Casa de la Cultura, admirar el arte callejero, disfrutar de una cena de alta cocina, pasar un día en la Zona Arqueológica de Cobá, tomarse un café, realizar fotos en sitios populares y pasar el día en un club de playa.

Cabe resaltar que Tulum se ha convertido en un tópico cada vez más popular para los medios internacionales especializados en viajes.

Durante esta temporada vacacional, otros portales de renombre como Forbes, The Travel, Business Insider, Inquirer y Ceoworld han publicado entradas en las que se explica porqué es recomendable tomar unas vacaciones en este paradisíaco lugar.