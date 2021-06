Tulum,11 de junio 2021.- Con más de 600 hectáreas, campo de Golf PGA, un nuevo concepto de Beach Club, cenotes naturales, zona deportiva, Casa Club, cafeterías, restaurantes y más de 100 amenidades de primer nivel y una gran comunidad sustentable, que crea un estilo de vida en contacto con la naturaleza siendo el único country club en Tulum.

Jaime Sitjar Director General de Residencial y Golf comentó ” Ante la pandemia hemos aprendido y nos ha ayudado mucho como Grupo y sobre todo en el sector inmobiliario y el estar diversificados geográficamente, ya que la pandemia no ha afectado de la misma manera a todos los destinos, ni las regulaciones de los distintos países, ha sido la misma, Por ejemplo, en México- Riviera Maya, las ocupaciones han sido mucho mejor que en otros destinos y hemos tenido grandes resultados en el área inmobiliaria tras el confinamiento.

Uno de los grandes aciertos que hemos tenido fue el haber iniciado el área de digitalización de la división residencial antes de la pandemia, esto nos ha ayudado a tener grandes herramientas que nos han permitido ser muy flexibles a la hora de adaptar los productos que tenemos, contando con un CRM con todo el proceso de comercialización digitalizada, nos ha permitido diseñar unos productos adaptados a lo que están buscando nuestros clientes en este momento.

Creamos el primer CRM en 2013 y a partir del 2019 se ha hecho de la mano de Salesforce, que nos ha ayudado para ser muy flexibles en el desarrollo de productos, nos dimos cuenta de que existía una demanda importante en el norte de Estados Unidos, donde se estaba viviendo el confinamiento en sitios cerrados con mucho frío y la gente estaba en busca de una segunda residencia donde poder pasar este momento, con este hallazgo y juntando la información de nuestro CRM, se pudo crear un producto con el financiamiento adecuado que ese cliente pudiera comprar y ha sido todo un éxito.

Por otra parte, también detectamos la necesidad de los futuros residentes y propietarios de ocupar una casa inmediatamente, la gente tenía ganas de salir de sus ciudades, sobre todo en caso de que los confinamientos pudieran alargarse y poder vivir un lugar conectado con la naturaleza, ante esta clara necesidad, desarrollamos un producto con renta y construcción de casa, así se podían trasladar inmediatamente al residencial.

Esta tecnología también, nos ha ayudado para buscar talento, al día de hoy, trabajamos con más de 1,500 agentes en todo el mundo, agencias y brokers, que por el confinamiento no han podido desempeñar su trabajo de manera presencial y muchos de ellos no estaban digitalizados, lo que ha hecho que hemos podido poner a su servicio todas nuestras herramientas de venta, haciendo una gran sinergia que podamos acceder a estos brokers, que en condiciones de mercado normales no eran tan accesibles por su esquema y cantidad de trabajo del día al día.

Con ello, hemos aumentado mucho nuestra cartera de clientes de agencias y. nuestra fuerza de ventas y sobre todo nos centrarnos en crear oportunidades de negocio de manera efectiva y rápida por el tema administrativo, teniendo una fuerza de ventas mucho más motivada.

Con la digitalización tenemos la Información actualizada y en tiempo real, lo que nos ayuda a exponer nuestros objetivos y con el apoyo del departamento de IP tomar las mejores decisiones.

Ahora es una realidad la venta de una casa a través de la digitalización, con esta tecnología de manera virtual “Live room”, es como si fuera presencial tanto en la propiedad como en el residencial, servicios y amenidades que se ofrecen cambiando así los paradigmas.

Cada vez la gente está utilizando más su segunda residencia como primera gracias a la tecnología y la digitalización que se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo.

También estamos desarrollando centros de negocios rodeados de naturaleza en el residencial para poder tener la máxima conectividad posible, para que el residente o propietario pueda trabajar desde su destino en el caribe como si estuviera en cualquier parte del mundo.

La gente busca la conexión, pero también la desconexión de poder irse a la playa, jugar golf o de estar en contacto con la naturaleza.

“Tulum Country Club” cuenta con uno de los mejores campos del Destino, y las últimas cifras marcan que ha incrementado un 16% con respecto al 2019, principalmente en el mercado estadounidense, por lo cual es un gran potencial y por ello nuestra alianza con la PGA y estamos por adaptar algunos de los hoteles para este cliente tan particular. concluyó el Director General de Residencial y Golf para Grupo Piñero.