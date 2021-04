Marissa Daniel planea tomar acciones legales para que el hotel donde sufrió el accidente se haga cargo de los gastos médicos

Joven se quemó la cara en un bar de Cancún

Este fin de semana, la turista estadounidense Marissa Daniel publicó en sus redes sociales el video donde capturó el momento exacto en el que su rostro se encendió en llamas mientras un mesero vertía licor sobre una bandeja con fuego, como parte del entretenimiento que se da en el bar Las de Guanatos, en Cancún, México.

En el vídeo se observa como un mesero enciende una charola llena de licor para después verter encima otras bebidas que producían llamaradas con el objetivo de sorprender a los turistas que piden ese tipo de cocteles.

Sin embargo, en un momento del video parece que un poco del líquido cae sobre la falda de una la turista que se encontraba de frente a las llamas, por lo que su amiga, Marissa Daniel, se acerca a limpiar la falda de su amiga, acercando la cara al fuego justo cuando el mesero empina de nuevo la botella sobre el coctel, produciendo una llamarada que inmediatamente cubrió el lado izquierdo del rostro de la turista..

Marissa explicó que sufre quemaduras de segundo grado en el lado izquierdo de su rostro, en la oreja y el brazo izquierdo. “Esto debido a las acciones descuidadas de los empleados del establecimiento que continuaron vertiendo alcohol a una charola que estaba completamente encendida”.

Una de las amigas de Marissa decidió organizar una campaña de recaudación a través del portal GoFundMe para cubrir los gastos médicos. En el texto de la publicación Daniel narra cómo “El domingo 4 de abril del 2021 fui a Las de Guanatos en Cancún, México, con algunos amigos para celebrar nuestra última noche en México. Sólo estuvimos en el restaurante por, tal vez, unos 10 minutos antes de que todo saliera mal.”

Ella cuenta, además, que recientemente acababa de cumplir 26 años, por lo que ya no está protegida por el seguro que tiene contratado su madre “actualmente no tengo cobertura para pagar los gastos médicos. Estaré fuera del trabajo sin paga por quién sabe cuánto tiempo.”

En su cuenta de Facebook, Marissa explicó que “El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras”. Por eso es que también se decidió a publicar su experiencia. Ella dice que no está buscando compasión, sino “simplemente exponer al establecimiento que me hizo esto y tratar de enderezar las cosas de alguna forma”.

Daniel también está preocupada por no poder conseguir una ayuda legal efectiva, siendo una extranjera vacacionando en México. Sin embargo, aclaró que sí tiene la intención de lograr que el establecimiento se haga cargo de pagar por las heridas que sufrió al interior de sus instalaciones:

“Debido a que esto ocurrió en México no sé qué tipo de ayuda legal real voy a poder obtener en términos de reparación de los daños causados, así que apreciaré cualquier ayuda mientras me recupero de este trágico accidente”. Actualmente, la causa de Marissa Daniel ya logró recaudar 6,874 dólares estadounidenses (unos 138,597 pesos mexicanos), su meta es de 25,000 dólares (504,062 pesos mexicanos).

En redes sociales también aseguró que la reacción del local tras el accidente no ha sido la adecuada. Según ella, el bar Las de Guanatos eliminó la información y contenido de su página tan sólo una hora después de que ella hiciera público lo que vivió ahí: “Solo he compartido mi publicación durante menos de una hora y han eliminado la información y contenido de su página. Ayúdenme, por favor, a hacer que esto se vuelva viral. Quiero justicia por lo que estas personas me hicieron”.