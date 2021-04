Cancún, 25 de abril.- La continuidad de un gran proyecto de transformación, lleno de esperanza hacia un mejor futuro para todos, se construye y consolida mediante el intercambio de opiniones y un trabajo conjunto y por eso es importante sumar todas las opiniones posibles, consideró Mara Lezama Espinoza, candidata de “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Como parte de sus actividades dominicales dentro de su campaña, la mañana de este domingo con integrantes del tianguis de la región 100.

En un comunicado, se indicó que, acorde con su principal propuesta de gobernar de la mano de las y los ciudadanos, puso a disposición de los benitojuarenses la plataforma https://maralezama.com/haz-tu-propuesta/.

Según dijo, el objetivo es visibilizar las ideas, propuestas e iniciativas que tienen, quienes todos los días salen a buscar ingreso y alimento para sus hogares, y que complementarán la agenda ciudadana de la candidata construida con base en el contacto directo y la experiencia de dos años al frente de los destinos de Cancún

Aseveró que, después de un año tan complicado, de inmenso dolor provocado por la pandemia, resaltó que lo que ahora se necesita es tomarse de la mano y tender puentes para ayudar a los que más lo necesitan.

Destacó que ese trabajo conjunto entre el ciudadano y el gobierno es la clave que le ha permitido al municipio afrontar las adversidades desde los retos de garantizar los servicios públicos en una ciudad que crece de manera exponencial, hasta tormentas y huracanes, “y hoy una pandemia que ha paralizado al mundo”.

“Estoy convencida que para tener una verdadera transformación, hay que tener cimientos firmes, profundos, enraizados, siempre con valores, con objetivos claros, con la idea fuerte de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo”, afirmó.