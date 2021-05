Cancún,4 de Mayo. – “Hoy algo que les duele a los quintanarroenses, a los benitojuarenses es la falta de trabajo… y los pocos que están, están rezagados, y se entiende por el tema de COVID, muchas empresas no están siendo rentables, han quebrado”

En el primer mes del año, la tasa de desocupación se situó en un 4.5%, en comparación con el 4.4% registrado en diciembre, según datos del INEGI en Quintana Roo; el instituto, señaló que, hasta enero del presente año, la Población Económicamente Activa (PEA) acumulaba una disminución anual de 2.5 millones de personas.

Como diputado federal por el Distrito 3 federal, una de las principales acciones de Alberto Batun, será el acercamiento con dependencias para gestionar recursos que puedan servir de apoyo para las pequeñas y medianas empresas en Cancún, las cuales han sido las más golpeadas durante la pandemia y son ellas, parte fundamental del flujo económico de la ciudad.

“Caminando casa por casa, escuchando a la gente… Una ley se hace cuando tu conoces la problemática, no puedes hacer una ley si no conoces lo que la gente vive, no puedes mejorar algo sin conocer el entorno, por eso todas las leyes que voy a hacer serán en base a las experiencias que tengo como persona y de la experiencia que tengo de conocer a las personas, estoy seguro que beneficiaran a Quintana Roo”, finalizó el candidato.