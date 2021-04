Cancún, 27 Abril.- Fundación Lomas I.A.P, CIAM Cancún A.C, el colectivo Kybernus Quintana Roo Norte y la comunidad Conexión Virtuosa han unido esfuerzos para crear el primer Foro Virtual “Conectando Mi Futuro”, para inspirar y brindar información oportuna a las juventudes de Cancún a fin de que puedan continuar con sus estudios universitarios orientándoles en una de las decisiones más importantes de su vida.

El foro será este jueves 29 y viernes 30 de abril de 16 a 19 horas a través de conocida plataforma virtual y no tendrá costo alguno.

El evento es una respuesta a la Encuesta de Seguimiento de los efectos de la COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), realizada por la Universidad Iberoamericana, que indica que el cierre de las escuelas afectó a alrededor de 5.2 millones de estudiantes de nivel medio superior en México.

Asimismo, que la educación a distancia ha imposibilitado que la mayor parte de la población pueda continuar sus estudios, ya que el 48.5 por ciento de las familias reportan no contar con una computadora o internet.

De acuerdo a los registros del CIAM Cancún, al menos el 26.3 por ciento de jóvenes de nivel medio superior de Cancún ha desertado de sus estudios, debido a los efectos que provocó la contingencia como complicaciones tecnológicas, familiares, económicas, emocionales e incluso a falta de información y motivación.

El encierro también ha incrementado la ansiedad, depresión y duelos por la pérdida de alguna persona cercana, debido a la COVID-19, lo que ha mantenido las mentes de niños y jóvenes desconcentradas de sus clases escolares.

Pocas personas e instituciones están desarrollando programas dirigidos a los alumnos a fin de poder responder a esta necesidad.

El programa del foro contará con la participación de conferencistas con especialidades en economía, diseño gráfico, teatro, gobierno y gestión pública, sistemas de producción agroecológicos, canto operístico, enfermería, etc. quienes compartirán experiencias de vida y consejos para orientar a las y los jóvenes en esta etapa tan difícil.

Para las juventudes que buscan oportunidades de becas, en el foro podrán conocer las opciones que ofrece la Secretaría de Educación del Estado con la conferencia que ofrecerá la Mtra. Ana Isabel Vázquez, titular de la dependencia.

En esa misma línea, habrá un panel de organizaciones becantes para compartir información de sus programas como Bécalos de Fundación Televisa, el Tecnológico de Monterrey y Fundación Lomas I.A.P.

El evento contará además con una feria integrada hasta el momento por 10 universidades locales que han respondido a la invitación (Uqroo, La Salle, Del Sur, Tec Milenio, Gestalt, Unicaribe, Politécnica de Quintana Roo, Aztlán, UNID, Henbord, Anáhuac) y 3 universidades de otros estados (Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas Puebla y Universidad Politécnica de Yucatán).

Para más información, los interesados podrán consultar la página web http://bit.ly/ForoVirtualConectandoMiFuturo y las redes sociales https://www.facebook.com/ConectandoMiFuturo en facebook y https://www.instagram.com/conectandomifuturo/ en instagram.

El registro e inscripciones son sin costo para jóvenes en Welcome! You are invited to join a meeting: 1er. Foro Virtual “Conectando mi Futuro”. After registering, you will receive a confirmation email about joining the meeting. (Infoqroo)