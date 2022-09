COZUMEL, 6 de septiembre.- Si el ícono del cristianismo San Francisco de Asís viviera, aborrecería la mancha de su legado espiritual, en Cozumel, donde la codicia de bienes, la insolvencia moral, el influyentismo, la simulación y la arbitrariedad para el amasamiento de fortuna (a costa de lo que sea) pareciera ser tarea prioritaria de algunos integrantes de la clase política en este municipio insular, llamado cuna de los gobernadores de Quintana Roo, que tras el avasallamiento de la confianza en urnas depositada en MORENA, durante el pasado proceso electoral, se regodean o buscan la supervivencia ya no política, sino financiera en esta municipalidad disputada por su extensión prístina territorial.

El santo, cuya filosofía destaca el respeto por la casa común y proponía un modo de vida que pugnaba por la justicia para cada ser de la Tierra y la tarea de cada uno para arrepentirse, separar de su vida la mentira y hacer el bien, no permea entre los politicos nativos.

Sobre la justicia y los escenarios que vive el país y Quintana Roo habla el abogado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Senado de la República. De visita en esta entidad sostiene que “cuando la justicia es propia de arrebatos y vendettas y cuando la justicia está al mejor postor es como la justicia de guillotina: No funciona, la calidad de justicia es mala y el deterioro social camina a pasos agigantados. La justicia tiene cuentas pendientes con la sociedad”.

Invitado a esta entidad –entorno acuático y vegetal por naturaleza—por la senadora con licencia Marybel Villegas Canché; el doctor Ricardo Monreal resaltó que Quintana Roo es una región única en el mundo “y ustedes deben sentirse orgullosos de ser parte de la historia de este lugar. Aquí, durante la época de La Conquista importantes grupos indígenas se trasladaron a lugares de difícil acceso en la selva para mantener su independencia y autonomía. De esta forma la invasión armada se consolidó por los indígenas mayas; yo soy de una tierra dentro de Zacatecas, conocí el mar hasta los 16 años y ahora que estuve en Cozumel veía la inmensidad del mar y preguntaba como en aquella ocasión dónde está la otra orilla, porque nosotros conocíamos arroyos (cuando llovía) de muy poca extensión, por eso viven en un lugar maravilloso, en un paraíso y Cozumel, como todas las ciudades de Quintana Roo son lugares extraordinarios y estoy seguro que el estado va crecer, es inevitable. Lo que se debe velar es un crecimiento de justicia para todos, un crecimiento que no privilegie a una de entre las clases o que tenga favoritos”, abundó.

Ricardo Monreal nació en Zacatecas en 1960; es uno de los políticos más controvertidos de México. A sus 61 años ha sido senador, diputado, gobernador de su estado natal y delegado de la Cuauhtémoc, una entidad con traje de mini-ciudad de donde sale el 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

–Senador, hay señalamientos vigentes de corrupción en las entidades. Integrándose Quintana Roo a la Cuarta Transformación ¿Qué escenario percibe usted a partir de que Morena ha ganado la gubernatura?

La corrupción es un fenómeno que sistemáticamente ha dañado profusamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, e implicado grandes costos para la población, por lo que es necesario articular a todas las instancias involucradas en el combate a este flagelo, urge desmontar la maquinaria que, durante décadas, permitió el saqueo, la extorsión y la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos, aquí mismo.

-En el pasado proceso electoral donde su partido (Morena) se convirtió en poder con el voto ciudadano, avasallando a los partidos políticos dinásticos-dominantes en la entidad, hubo personajes que pese al historial de corrupción buscaron ser diputados de la Legislatura entrante, la 17. ¿Simularon?

Tenemos información de algunos, fueron funcionarios de administraciones marcadas por la opacidad y la corrupción, incluso el cinismo por presumir un parentesco con el gobernante en turno. Hoy ya no es así, nosotros celebramos la política contra la corrupción que impulsa el Gobierno de México, sin tregua ni descanso. El gran reto que impone la época actual es la cooperación, factor clave para construir un Estado de Derecho sólido.

-Hay quintanarroenses esperando justicia, empañada, detenida por el influyentismo. Qué pugnan por la transparencia en el manejo del dinero público y que reclaman cómo alguien amasó fortuna desde el servicio público y no se le investiga. ¿Qué hacer?

Para encarar este fenómeno, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, al que acompañan el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización. Este conjunto de sistemas y sus correlativos estatales tienen una serie de engranajes y poleas que, lenta pero metódicamente abren puertas y ventanas para sustituir a otra maquinaria, esa que queremos erradicar: la maquinaria del saqueo, la extorsión y la opacidad.

-¿Deben conocerse los nombres de estos personajes que han engranado esta maquinaria corrupta en Quintana Roo?

Desde luego que sí. Este modelo representa un avance en la construcción de la estrategia para combatir un fenómeno que ha dañado mucho, pero ahora hace falta desmontar la favela administrativa edificada durante décadas. Ya basta de que los distintos lenguajes de los organismos encargados de fiscalización y control sirvan para beneficiar a funcionarios corruptos. Ya es tiempo de que el reloj de la anticorrupción y la transparencia marquen la hora cero a todos los servidores públicos, ex funcionarios y empresas privadas y de que funcione la maquinaria sincronizada contra la corrupción y la oscuridad en materia de servicios públicos, dinero público y dinero privado.

–¿Conoce usted de casos en Cozumel, de ex funcionarios que rehúyen a la declaración patrimonial. O que aparentemente dominan facetas del engranaje para evitar la auditoría a un caudal de bienes, inexplicable?.

Sí, por eso es preciso garantizar el derecho al acceso de la información, que sea una rutina democrática tan sencilla como que la gente pregunte y los gobiernos respondan. Que la rendición de cuentas sea adoptada como un proceso normal en el ejercicio público.

-¿Conoce usted el nombre de Javier Zetina González?

Es un funcionario con parentesco ligado a un ex gobernador. Mucha gente lo cita. Es importante una sociedad participativa, informada en los asuntos públicos, empoderada, que asuma su responsabilidad y que cuente con mecanismos para tener acceso a información pública y con la certeza de su seguridad cuando denuncie actos de corrupción. Son borrascosos tiempos los que vivimos, pero afortunados quienes los estamos constatando, porque sacudir y enmendar una República huachicolera es titánica labor, pero formidable, que disfrutarán las generaciones venideras.

¿SABÍAS QUE?

• El doctor Ricardo Monreal, tras el fraude electoral de 2006 es el legislador que encabezó la resistencia del movimiento. Defendió lo que era la semilla de la Cuarta Transformación. Después fue quien hizo la denuncia del fraude electoral en 2012.