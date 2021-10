PLAYA DEL CARMEN, 30 de septiembre.- Ante la alcaldesa saliente, la morenista Laura Beristain Navarrete, quien asumió como regidor, la panista Lilí Campos rindió protesta como presidenta municipal de Solidaridad y afirmó que no se tolerará a la delincuencia.

“Nosotros no miraremos hacia otro lado, mientras los delincuentes hacen de las suyas”, afirmó la ex consejera jurídica del gobierno del estado.

Acompañada por el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, los regidores del nuevo Cabildo y el síndico municipal, señaló que el verdadero reto es que todas las familias sean atendidas y más aún aquellas que se encuentran en una situación de necesidad, por ello se comprometió a seguir caminandoles para estar cerca y escuchar las necesidades reales de cada colonia y comunidad.

“Durante los últimos años la delincuencia ha operado en nuestras calles. No vamos a mirar a otro lado como ha sucedido. Vamos a combatir a la delincuencia sin miedo”, afirmó.

Dijo que su administración trabajará con todas las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para atender y combatir los delitos que afectan al municipio.

Subrayó que el cobro de derecho de piso, la extorsión, vandalismo, los homicidios y feminicidios son los principales delitos que se cometen y tienen que ser combatidos.

“La seguridad no es negociable”, subrayó.

Durante el acto protocolario, la edil rindió protesta de ley a los 15 regidores y síndico municipal que conforman el nuevo cabildo, a quienes reiteró que su gobierno tendrá la más alta consideración a la diversidad ideológica del cabildo.

En materia de seguridad, Lili Campos reafirmó el compromiso de trabajar de la mano de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer estrategias que pongan al ciudadano en el centro de los esfuerzos dirigidos a garantizar una mejor inclusión social y reconstruir el tejido social.

“Desde el Congreso impulsé leyes que lograron avances legislativos significativos en favor de la mujer y contra la violencia de género, en mi gobierno las mujeres de Solidaridad tendrán un lugar privilegiado, en especial las mujeres víctimas de discriminación y de violencia de género, mi solidaridad es con ellas”, destacó.

“Juntos construiremos el camino para que la gente haga realidad sus sueños, ustedes serán los testigos de mi compromiso, de mi entrega y por supuesto de los resultados. Estaremos la altura de las exigencias de los habitantes de Solidaridad, mi conducta está basada en el respeto y en el cumplimiento de la palabra empeñada, el principal objetivo de mi gobierno es el bienestar de la gente”, apuntó.

Lili Campos, reiteró que su gobierno será incluyente para cuidar de las niñas y los niños, las mujeres y adultos mayores, las personas con discapacidad serán escuchadas y tomadas en cuenta, “Voy a pedirle a mi hija Rosa, Rosita como yo le digo, que asuma la Presidencia Honoraria del DIF de Solidaridad con el firme compromiso de cuidar y proteger a todas las familias de nuestro municipio y evitar que las malas prácticas de estos últimos años vuelvan a repetirse”, enfatizó.

Con la presencia del Diputado, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Antonio León Ruiz y el respaldo de la ciudadanía, la presidenta municipal abundó en la necesidad de mejorar los servicios públicos e invertir para mejorar las calles, alumbrado público y recoja de basura, asimismo recalcó la importancia de recuperar la confianza de los inversionistas para impulsar de nuevo grandes proyectos que se convertirán en empleos y progreso para los solidarenses, “Invito a empresarios locales, nacionales o extranjeros para que se sumen a este gran proyecto, confiando en el futuro de Solidaridad”, subrayó.

Finalmente, agradeció a su equipo de trabajo y los exhortó a servir con eficacia, eficiencia, legalidad y transparencia en sus actos, pero también, les exigió que traten bien a la gente y con respeto, “No voy a permitir abusos de autoridad ni actos de corrupción”, puntualizó.