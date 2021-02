El delegado nacional en la Tercera Circunscripción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Óscar Cantón Zetina fue enfático al decir el partido está aún en el proceso de selección interna y que no hay nada para nadie, pues será una mesa de análisis de perfiles la que estudiará a los más de 1 mil 700 inscritos en el proceso de Quintana Roo.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por la delegada nacional, Liliana Castro; la dirigente estatal, Anahí González Hernández, Jorge Parra Moguel, Luis Alegre Salazar, entre otros, el delegado se ufanó de que su partido cuenta con los mejores cuadros para enfrentar las próximas elecciones, donde en Benito Juárez hay dos cuados importantes, Marybel Villegas Canché y Mara Lezama Espinosa.

Informó que los militantes y simpatizantes morenistas firmaron un acuerdo de unidad para llegar fortalecidos al proceso electoral que viene, solamente no se cuenta con la firma de la diputada federal Patricia Palma Olvera y del diputado local, Luis Fernando Chávez Zepeda, pero tanto los senadores, diputados federales, locales y los tres alcaldes firmaron dicho acuerdo.

En el caso de Cristina Torres, Cantó Zetina explicó a la prensa que la diputada decidió adherirse a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, “tengo entendido que ya ha solicitado licencia, les recuerdo que Morena no está afiliando por el momento, ahora ella ha expresado su voluntad de que quiere participar en este esfuerzo de la Cuarta Transformación (4T) en Quintana Roo, bienvenidos todos los que están en ese sentido. Llega como llegan muchos a engrosar las filas de Morena porque quiere fortalecer el movimiento que consolida el pueblo de Quintana Roo y de México”, explicó.

El delegado del CEN no desaprovechó la oportunidad para hacer un enérgico llamado al gobernador de Quintana Roo para que sujete sus actos a lo que la ley le indica, que tienen que honrar la palabra de respetar la Constitución que le llevó al poder; no es posible pensar en estos tiempos en una elección de estado, que tiene que amarrarle las manos a sus colaboradores para que no hagan el desvío de recursos.

“Quintana Roo tiene una tendencia ya comprobada en los últimos comicios hacia un voto de Morena, un voto de Morena es un voto por la Cuarta transformación, quiere ver a plenitud ese bienestar y ese desarrollo. El presidente de la República da un ejemplo y con su actuación de respeto a la ley confía que en Estado de derecho se respete”, concluyó. (Capital News)