José María Morelos, 30 Septiembre. – La falta de elementos policíacos en la localidad de Sabán ha permitido que vándalos mantengan en vilo a esa comunidad, cuya autoridad reconoció que le da vergüenza que lo asocien a ella.

Incluso, de acuerdo con esa autoridad, Juan Valentín Chuc Balam, los propios habitantes pidieron, una vez más, como han hecho durante un decenio, la intervención policíaca para acabar este problema.

Chuc Balam, dejó en claro que es un problema de antaño y los únicos cinco agentes auxiliares que tienen no pueden hacer nada a la hora de una trifulca entre vándalos que a veces superan las dos decenas.

“Los vándalos ya hasta agarraron confianza, como que ya no tienen miedo ¿Por qué?, porque no tenemos policías suficientes, y pues yo siempre he venido a pedir seguridad pública, pero me dicen que no hay en número necesario para que nos manden”.