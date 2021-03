Cancún, 3 de marzo.— Silvia Chuc, integrante de la Red Feminista Quintanarroense, lamentó que legisladores de Quintana Roo desecharan la despenalización del aborto, que se discutió ayer en el pleno, por 13 votos en contra y siete a favor. Sin embargo, destacó el momento histórico que se vivió.

“No es el resultado que estábamos esperando, pero vemos como un avance que se haya discutido el tema. Ahora hay mucha discusión sobre la despenalización del aborto y en el colectivo hemos estado trabajando mucho en torno a esto, esperamos 95 días de forma pacífica y finalmente se abordó el tema en el Legislativo y se votó, es un momento histórico”, dijo en entrevista para el noticiero Origen.

Aseguró que hay mucho discurso de odio en torno a los derechos de las mujeres y mucha desinformación por parte de líderes religiosos y personas de algunos movimientos.

“El aborto es una realidad en el Estado, hubo quizá falta de comprensión en el marco jurídico, en Derechos Humanos… muchos diputados que votaron en contra ni siquiera estuvieron en los foros previos a la votación, quizá no les interesaba por su partido o por una cuestión ideológica personal, es lo más lamentable”.

Al finalizar la votación de ayer en el pleno, la diputada Iris Mora, diputada del PRD quien votó a favor de la despenalización del aborto, criticó los resultados y dijo que “el sistema volvió a ganar”.

“El sistema vuelve a ganar, a los ciudadanos pan y circo, dividir y venceremos, no hay nada para los quintanarroenses hoy, no hay nada que festejar ni nada que cantar afuera para ninguno de los grupos porque Quintana Roo no ha ganado nada. Es ridículo que nos llamen a los pensamos diferente ‘asesinos’, ninguna mujer quiere abortar o quiere pasar por ese proceso; otra vez nuestro sistema nos ha fallado a todos y lo más importante es que el sistema de salud que nos tiene que garantizar nuestro país, nuestro Estado, no lo estamos teniendo…”, dijo, entre otros conceptos.