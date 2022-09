CHETUMAL, 30 de septiembre.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no avaló la designación de Manelich Castilla Craviotto como secretario de Seguridad Pública, cargo del que asumió el primer minuto del domingo pasado al recibir el mando de la policía estatal ante la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El jueves 22 de septiembre Mara Lezama dio a conocer en rueda de prensa a los primeros integrantes de su gabinete y en la lista figuraba Castilla Craviotto, quien recibió el mando de la policía quintanarroense el primer domingo del domingo pasado.

Sin embargo, trascendió esta mañana que la SEDENA no avaló dicho nombramiento, aún cuando Castilla Craviotto fue recomendado por la jefa de gobierno del la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y su jefe policiaco Omar García Harfuch, con quien se formó en la extinta Policía Federal.

Castilla Craviotto, de origen yucateco, cuenta con amplia experiencia dentro del rubro de la seguridad pública, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la república como de la desaparecida Policía Federal.

Estuvo encargado del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y fue comisionado de la Policía Federal en San Luis Potosí durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando esa entidad estuvo bajo el asedio del crimen organizado e, incluso, asesinaron a agentes especiales del servicio de aduanas de Estados Unidos.

Aunque no se han dado a conocer los motivos de que la SEDENA no avale su designación, trascendió que en breve se hará el anuncio de quién será el encargado de esta importante área de la administración estatal.

Este es el segundo cambio en el gobierno de Mara Lezama en el arranque de su administración, pues también tuvo que sustituir a la vocera que había nombrado inicialmente, debido a que no contaba con la residencia mínima que establece la ley orgánica de la administración pública de Quintana Roo.

Una situación similar a la de Castilla Craviotto se da en Tamaulipas, donde la Serena tampoco avala la designación de Óscar Alberto Aparicio Avendaño como el próximo secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, luego de que fue anunciado por el gobernador electo Américo Villarreal Anaya como parte de su gabinete.

La diferencia es que Aparicio Avendaño, quien hasta hace unos días era el jefe de la policía de Tulum, aún no toma posesión.

Al igual que Castilla Craviotto, Aparicio Avendaño se formó en la Policía Federal bajo las órdenes de Genero García Luna, quien está detenido en una cárcel de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y es recurrentemente mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “de lo peor”.