CHETUMAL, 20 de septiembre (Infoqroo).- Al entrar en la etapa de mayor intensidad en la temporada de huracanes en el Atlántico, las autoridades vigilan la evolución de una zona de baja presión asociada a una onda tropical, que se encuentra a unos 3,900 kilómetros al sur-sureste de la entidad y que mantiene posibilidades de desarrollo ciclónico.

En su más reciente boletín informativo de hoy, elaborado a las 7 horas, la Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo indica que de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, y difundida por el Servicio Meteorológico Nacional, sobre el seguimiento y vigilancia para el océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, el huracán “Fiona” del océano Atlántico evolucionó a categoría tres en la escala Saffir Simpson, se localizó a las 05:00 horas en las coordenadas; 21.3 grados latitud Norte y 70.1 grados longitud Oeste, aproximadamente a 30 kilómetros al sureste de la Isla Gran Turca, con vientos máximos sostenidos cerca del centro de 185 kilómetros por horas y rachas mayores, presenta movimiento al nor-noroeste (330 Grados) a razón de 17 kph.

Asimismo, se indica que en el centro del Atlántico, una zona de baja presión asociada a una onda tropical en el oriente del mar Caribe, que se localizada aproximadamente a 3,905 kilómetros al este sureste, mantiene 10% de probabilidad en las próximas 48 horas y aumenta a 50% el desarrollo ciclónico en los próximos cinco días; se desplaza lentamente al Este.

La dependencia estatal puntualiza que por el momento no representa riesgo para los quintanarroenses, pero se pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de las fuentes oficiales y no hacer caso a rumores, se vigila.

Además, refirió que en el Atlántico Central una zona de baja presión, podría tener un desarrollo durante los próximos días y una depresión tropical se puede formar mientras se mueva lentamente hacia el norte o hacia el noreste del Atlántico Subtropical; mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico alta de 80% en las próximas 48 horas y cinco días.

Reiteró que por su ubicación y posible trayectoria no representa riesgo para el Estado.