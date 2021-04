CANCÚN, 1 de abril.— El grupo Xcaret se encuentra en el ojo del huracán, pues debido a una presunta negligencia un menor perdió la vida a consecuencia de heridas que sufrió en una de las atracciones de ese consorcio en la Riviera Maya.

Miguel Angel Luna Calvo, médico cardiólogo de Durango, vino a Quintana Roo para pasar unos días vacaciones desde principios de semana.

El sábado 27 pasado él y su familia fueron a la parque Xenses, sin imaginar que el desperfecto en las instalaciones acabaríam con la vida de su hijo L.L.G. de 13 años de eadad.

Mientras pasaban por el río de lodo, el menor fue succionado por el sistema de filtración que tenía abierta la tapa principa. En su intento por salvar a si hijo, Luna Calvo también corrió grave riesgo.

“La pierna de mi hijo fue succionada por el sistema de filtración del río, en ese momento lo jalé, quité la rejilla y lo saqué. Ccuando llegó el personal del parque a brindar ayuda solicité un respirador al personal y mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca”, relató.

Señaló que minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno y el personal no tenía noción de qué son los primeros auxilios. El menor fue trasladado al hospital Amerimed de Playa del Carmen y a pesar de que el niño necesitaba un catéter no se lo pusieron.

“Yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron, pedí trasladar a mi hijo a la Ciudad de México vía ambulancia aérea y tuve ahí unas diferencias con el personal médico del hospital. No me dejaron, me dio la impresión que no querían que mi hijo saliera de Quintana Roo”, indicó.

Finalmente, el niño fallecío el domingo 28 a las 11:50 a.m.

Con la voz entrecortada, Luna Calvo narra los momentos de terror que vivió en el parque XENSES de grupo Xcaret. Cabe destacar que cuando el padre del menor quiso activar su seguro médico de gastos mayores para pagar la cuenta del hospital, no se le permitió. Personal administrativo del hospital le señaló que todo ya estaba pagado.

“No sé quién pagó la cuenta, yo quería pagar, yo tengo mi seguro de gastos médicos, lo activé con mi tarjeta American Express y AXA mi Aseguradora, no me dejaron pagar, eso no puede ser, como que me querían comprar, ¡yo quería pagar!. No se imaginan lo que tardaron para darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del Parque XENSES, el cual fue muy condicionado por los Asesores jurídicos de Grupo Xcaret”, denunció.

“Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo, pero no me querían aceptar que realizara una declaratoria de los hechos, tuve que hablar con el Fiscal Villarreal para que hiciera esa declaratoria de hechos. Nosotros lo que queríamos en ese momento era ya tener el cuerpo de mi hijo; en ese momento mi esposa y yo no pensamos en pelear nada, ella ya estaba sufriendo mucho, es una mujer muy bondadosa y me pidió no pelear, no queríamos pelear, ya queríamos quitarnos, y por eso les firmé”, agregó.

En la entrevista otorgada, el señor Miguel Ángel Luna Calvo señaló que la carpeta de investigación 1675/2021 no está abierta como homicidio, está hecha como un “caso especial” y en el acta de defunción dice que falleció por ahogamiento.

“Ante su féretro, le pedí perdón a mi hijo; esto no puede quedar impune, porque esto le puede suceder a otro niño, es por eso que México no cambia, porque nunca se castigan las injusticias, lo que busco es que haya un responsable, esto no puede estar pasando, mi hijo de 13 años murió por negligencia del Parque; si esto no lo hacemos público, va a seguir pasando”, subrayó.

Fuentes extraoficiales señalan que, de acuerdo al reporte policiaco, el menor fue internado de urgencia en la Clínica de Servicio Particular Amerimed a las cuatro de la tarde el pasado sábado 27 de marzo por ahogamiento por sumersión, además de tener múltiples heridas en ambas piernas.

Aunque se le logró estabilizar, el niño murió al día siguiente poco antes del mediodía por hemorragia pulmonar, producto del ahogamiento.