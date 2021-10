CHETUMAL, 30 de septiembre.— Adrián Sánchez Domínguez, sobre quien pesa una sanción por violencia política en razón de género, fue nombrado secretario general del ayuntamiento Othón P. Blanco por Yensunni Martínez, quien hoy asumió como presidenta municipal.

El hecho cobra relevancia, debido a que la nueva alcaldesa capitalina obtuvo la candidatura de Morena, luego de que tuvo éxito con una denuncia por violencia de género que interpuso en contra Luis Gasero, quien originalmente había sido designado abanderado por el partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 17 de marzo durante una reunión virtual del Cabildo Municipal de Othón P. Blanco, y tras una discusión entre los concejales, Adrián Sánchez Domínguez tildó de “ignorante” a su homóloga del Partido del Trabajo (PT).

“Regidora Martha no se cansa de demostrar su ignorancia en público a poco más de dos años y aún no conoce los reglamentos municipales y mucho menos electorales”, dijo Sánchez.

En este caso el 11 de mayo la sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la existencia de violencia política por razón de género en agravio a la regidora Othón P. Blanco, Martha Bella Reyes Mejía.

La Sala Regional Xalapa revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) que declaró la inexistencia de violencia política por razón de género atribuidas a Adrián Sánchez, en contra de la regidora propietaria del mismo municipio.

La magistrada y los magistrados de la Sala determinaron que, contrario a lo señalado por el Teqroo, el contenido del mensaje emitido por el regidor en la red social Facebook, analizado en su contexto, representa una manifestación de violencia política contra la mujer por razón de género, por lo cual no puede considerarse al amparo del derecho a la libertad de expresión.

De ahí que se concluyó que dicha acción atentó contra los derechos político-electorales de la regidora.

A Adrian Sánchez se le ordenó emitir una disculpa pública, y permanecerá cuatro años en los Registros Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia Política en Razón de Género.