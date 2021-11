Rafael Marín Mollinedo, encargado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, explicó que no se inscribió para contender como candidato a la gubernatura de Quintana Roo por orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque dejó entrever que si las condiciones se dan, podría darse, pues anhela ser gobernador.

Entrevistado en esta ciudad sobre el motivo de no estar entre los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), precisó que recibió la invitación del partido, porque el presidente López Obrador lo quiere en el proyecto del tren, pues es uno de los más importantes para el país.

“No puedo dejarle tirado este proyecto al presidente (AMLO). Le comenté que me habían invitado a participar en el proceso y respondió que ni se inscriba”, abundó.

Sin embargo, sobre su constante aparición en todo tipo de medios y redes sociales como si estuviera en plena campaña, dijo que no es cuestión de él, sino de gente que lo aprecia.

Al insistirle de que, si la militancia le pide que encabece alguna fórmula política de Morena, reiteró que ya se lo pidieron, pero por el momento está en este proyecto que le encomendaron.

“Lo que él (López Obrador) me diga voy a hacer. Cuando me diga ya no quiero nada contigo, pues me regreso”, señaló.

Al insistirle que, de acuerdo con los estatutos de Morena, hay una posibilidad de ser tomado en cuenta, dijo que no está muy enterado, y no es que se descarte, pero quizás si las condiciones cambian a futuro no lo descarta.

Desde su punto de vista los precandidatos más fuertes son la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinoza, los senadores Marybel Villegas Canché y José Luis Pech, así como el ex diputado federal, Luis Alegre Salazar.

Marín Mollinedo reiteró que es el presidente el que tendría que dar autorización para irse del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y mientras eso no suceda, no se irá a ningún lado.

La entrevista al funcionario, fundador de Morena en la entidad y muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador fue en el marco de la presentación del “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y sus Oportunidades de Negocios para el Sureste” organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE).

A pregunta expresa sobre su residencia, el tabasqueño afirmó estar habilitado para ser gobernador en cualquiera de estas tres entidades, la ciudad de México, donde nació, Tabasco, donde creció o Quintana Roo, donde decidió que morirá.

¿Y cuál de los tres estados le gustaría gobernar?, le preguntaron.

“Quintana Roo”, respondió.

Marín Mollinedo decidió no inscribirse al proceso interno de Morena para elegir su candidato a gobernador de Quintana Roo.

Insistió en aseverar que no lo hizo a petición de López Obrador, pero que si el mismo mandatario presidente le pide que sea el candidato de ese partido a la gubernatura de Quintana Roo, lo aceptará.