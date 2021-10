Kantunilkín, 4 Octubre.- El Presidente Municipal entrante de Lázaro Cárdenas, Emir Bellos Tún, aseguró que no le “temblará la mano” para sustituir a cualquiera de sus nuevos colaboradores si no cumple con su encomienda y admitió que puede haberse equivocado en designarlos, mas no en mantenerlos a sabiendas de que no responden a las expectativas depositadas en ellos.

“Podré equivocarme en nombrar a algún director o coordinador, pero no me voy a equivocar en sustituirlo si no está cumpliendo con su encomienda”, añadió tajante el alcalde al designar a más funcionarios en su administración.

Señaló que su equipo de trabajo está integrado por gente local que se ha esforzado para obtener un título universitario, pero que, además, cuenta con una gran capacidad para desempeñar cualquier cargo y hoy tiene esa oportunidad para demostrarle a su gente el trabajo que pueden realizar desde sus direcciones.

“Y estoy seguro de que seguiremos teniendo resultados positivos”, advirtió confiado el munícipe de Lázaro Cárdenas.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento es la principal fuente de empleo en este municipio y por ello apuesta a la gente local para que esté en los cargos.

“No tiene caso traer gente foránea, porque al final se quedan con los mejores puestos y son los mejores pagados, pero no le dejan ningún beneficio al pueblo”, dijo.

Agregó que hoy, la gente local puede marcar la diferencia y demostrar a los anteriores presidentes que no es necesario tener mano de obra foránea, pero “tampoco vamos a solapar irregularidades que pudieran cometer, por eso les he dicho que no me temblará la mano para cambiarlos si llegara a ser necesario”. (Infoqroo)