José María Morelos, 22 de febrero 2022.- El Presidente Municipal Erik Borges Yam anunció de manera imprevista y ante el regreso del semáforo epidemiológico verde a la entidad, una versión, en pequeño, de la Feria Expomor, que no se realiza en esta cabecera municipal desde 2019.

El edil no confirmó el sitio que albergará el festejo que, normalmente, tiene un recinto ferial y que tendrá lugar del 17 al 21 de marzo próximos, para deleite de los morelenses.

La feria prevé la tradicional vaquería, corridas de toros, bailes populares y, desde luego, algunos atractivos para el disfrute del pueblo después de dos años.

Borges Yam dijo que después de un largo análisis, sometieron esa opción a votación en el Cabildo, donde fue aprobado por unanimidad, detallando que a pesar de que el tiempo para la realización es corto, buscarán las alternativas para que el evento no genere una gran erogación para el Ayuntamiento, incluso involucrando al pueblo y a los mismos concejales quienes podrán destinar recursos propios o hacer donativos para que no cause gastos a la comuna. (Infoqroo)