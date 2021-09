Kantunilkín, 22 Septiembre.- Apicultores del Municipio de Lázaro Cárdenas atraviesan una severa crisis al decaer la cosecha de miel por la prolongada temporada de secas que se vive en la zona y que ha impedido la floración de árboles para alimentar a esos insectos informó, Herlindo Hau Cupul.

El Presidente de los Pequeños Productores Apícolas añadió que no tienen lluvias desde mayo, lo que ha afectado las actividades primarias y, en el caso de la apicultura, la cosecha de miel ha decaído, pues no hay flores para las abejas.

El apicultor dijo que no existe mucha organización entre las personas que se dedican a esta actividad, lo cual ha ocasionado que no puedan solicitar apoyos ante las dependencias estatales o federales y cada quien, con sus propios medios, trata de mantener sus colmenas para que sus abejas no mueran por la prolongada temporada de secas.

Recordó que tuvieron la mejor producción a principios de este año con la floración del tajonal, pero desde esa fecha, a la actualidad, la situación ha cambiado drásticamente, ya que las lluvias no han sido suficientes para que otro tipo de árboles puedan florecer. (Infoqroo)