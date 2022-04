Kantunilkín, 5 Abril 2022.- La Presidente de la agrupación “Flor de Ciricote”, Zenaida Noh, informó que 15 mujeres dedicadas a la elaboración y venta de hamacas, blusas, mecedoras entre otros productos confeccionados artesanalmente, logran poco a poco un repunte en sus ventas, luego de dos años de comercializar nada.

Señaló que los últimos años han sido los peores, desde que empezaron a trabajar una década atrás, debido a que no han tenido ventas y temen salir hacia destinos turísticos del estado, por temor a contraer la COVID-19.

Noh Tamay dijo que hubo mucha preocupación entre las mujeres artesanas, durante la pandemia, debido a que dejaron de trabajar al no tener ventas.

“Lo que elaboramos, lo almacenamos durante muchos tiempo, ya que la gente no llega a comprar y nosotras tampoco queríamos salir, para no contagiarnos del coronavirus”, explicó la artesana.

“Recuerdo que acordamos, junto con las autoridades de nuestro pueblo no acudir a los destinos turísticos del estado a vender, para no contagiarnos, desde que inició la pandemia, pero eso nos afectó seriamente porque no teníamos nada de venta”, añadió.

Señaló que el grupo ya reinicio con la elaboración de sus productos, pero también ya empezaron a vender, y ahora que han disminuido los casos de coronavirus, han salido a vender en un par de ocasiones a Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen, y esperan seguir de la misma forma, para recuperarse económicamente. (Infoqroo)