Los habitantes de este poblado no se preocupan en acudir a los módulos de vacunación para recibir su dosis contra la influenza estacional, pese a las condiciones existentes para contraerla, y para consumir alcohol sin problemas en estas fiestas, lamentó el Director del Hospital Integral de Kantunilkín, Federico Escudero Luis.

Escudero Luis dijo que existen más de 900 dosis para la población en general.

Explicó que instalaron un módulo de vacunación contra la influenza estacional para todas las personas en el domo del centro del pueblo, pero la participación de la comunidad fue escasa.

“Muchos no se vacunan por temor a no poder tomar sus bebidas alcohólicas en estas fiestas decembrinas y otros, simplemente por pereza no quieren”, lamentó el facultativo.