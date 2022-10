Kantunilkín, 19 de Octubre 2022.- El comisariado ejidal de San Francisco, Raúl Nahuat Cohuó, lamentó que a los jóvenes no les interese trabajar la tierra, pues prefieren acudir a destinos turísticos del estado para emplearse en hoteles o en cualquier obra.

Esto, debido a los cambios climáticos, ya que las lluvias ya no son tan abundantes como hace 20 años o más y, por consiguiente, la producción de maíz ha decrecido.

“Nuestros jóvenes no terminan de estudiar ni su nivel medio superior, abandonan el campo y su pueblo y van a trabajar a Cancún, Playa o Puerto Morelos”, dijo.

El comisariado ejidal de la comunidad dijo que ahora existen varios programas que impulsan la producción agrícola, pero son pocos los jóvenes que se preocupan en trabajar la tierra, ya que prefieren irse a destinos turísticos a emplearse en cualquier trabajo.

“Algunas personas se quedan a vivir en las ciudades y ya no quieren regresar a sus pueblos, por las pocas oportunidades de empleo que ofrecen.

“Ya no sabemos cuándo llueve y eso afecta nuestras vidas. No es que seamos flojos para el trabajo de la tierra, pero en realidad, no tenemos esas condiciones para producir en nuestras milpas, como antaño”, relató la autoridad ejidal. (Infoqroo)