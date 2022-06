Calakmul, 02 de junio 2022.- Por iniciativa de ejidos y comunidades del municipio de Calakmul, Campeche, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), certificó ocho nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de propiedad social, con una superficie de 16,958.36 hectáreas.

En un comunicado, se indicó que estas nuevas ADVC conforman un corredor biológico con la Reserva de la Biósfera Calakmul (RBC), preservando el entorno comunitario y traen un beneficio directo a 325 ejidatarios y sus familias.

De acuerdo con la información que se proporcionó, las nuevas ADVC son la “Narciso Mendoza”, que tiene superficie de 2,775 hectáreas y se ubica en Calakmul, Campeche; la segunda, se encuentra en el Ejido “General Heriberto Jara”, de 1,995.55 has; “El Porvenir” de 1,353.21 has., “El Refugio”, de 854.10 has; “Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot número 2, de 1,009.31 has; el Ejido El Chichonal, de 1,003.76 has; el Ejido “La Nueva Vida”, de 2,387.79 has; y la número 8 en el Ejido Xpujil, de 5,579.64 has., para un total de 16,958.36 hectáreas.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso la agencia Infoqroo, los certificados fueron entregados por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), María Luisa Albores González, en un evento realizado en la RB Calakmul, en el que gradeció a los pobladores de los ejidos involucrados el interés de participar coordinados con las autoridades en la conservación de sus territorios.

En su mensaje, señaló que la Semarnat, impulsa el trabajo que desde hace muchos años hacen quienes viven en las comunidades, porque son quienes conocen mejor su espacio y lo cuidan para el bienestar de sus hijos, por lo que reiteró el compromiso de la dependencia de apoyar y coadyuvar para que se siga incrementando la superficie protegida de nuestro país mediante la suma de voluntades y esfuerzos.

Al respecto, el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Adán Peña, explicó que con la entrega del certificado de ADVC, los ejidos tienen que organizar sus brigadas para ingresar al Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest) y poder recibir los recursos del gobierno de la Cuarta Transformación, para lo cual contarán con el apoyo y asesoría de la Conanp.

Las ADVC tienen como objetivo proteger y preservar ecosistemas primarios de selva baja espinosa subperennifolia, la biodiversidad característica del estado de Campeche y la generación de servicios ecosistémicos.

Antes de la incorporación de estas ocho ADVC (16, 958.36 hectáreas), el municipio de Calakmul ya tenía 10, con una superficie de 92,699.56 ha., que sumando ambas cifras da un total de 109, 657.92 ha. Con estas 18 ADVC, Calakmul cuenta con el 18 por ciento de la superficie nacional de ADVC.

Entre las especies de fauna que se protegen se encuentran: el jaguar (Panthera onca); la rana de árbol amarilla (Dendropsophus microcephalus); rana termitera (Hypopachus variolosus); sapo costero (Incilius valliceps); ranita hojarasca (Leptodactylus melanonotus); rana manchada (Lithobates maculatus); sapo gigante (Rhinella horribilis); chachalaca oriental (Ortalis vetula); paloma morada (Patagioenas flavirostris); murciélago frugívoro gigante (Artibeus lituratus); guaqueque centroamericano (Dasyprocta punctata); pecarí de collar (Dicotyles tajacu); venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), y ardilla yucateca (Sciurus yucatanensis), entre otras. Además de las especies de flora: cedro rojo (Cedrela odorata) y oncidium ensatum.

Se identifican 31 especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana “NOM-059-SEMARNAT-2010” y su Modificación, de las cuales 14 se encuentran bajo Protección Especial, nueve Amenazadas y ocho en Peligro de Extinción.

En el marco de esta gira se puso a disposición un terreno de 10 hectáreas para que, con el apoyo y compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se construya una base operativa para la Guarda Nacional en la que se implementarán acciones de detección y prevención de la tala ilegal.

Su ubicación estratégica facilitará que este destacamento enfrente los delitos ambientales en la zona y se convierta en un emblema y ejemplo a nivel nacional.

La instalación de la Guardia Nacional en esa ANP beneficiará en el cuidado y salvaguarda de las nuevas ADVC, además de la RB Calakmul y áreas circunvecinas, evitando la explotación de los recursos ambientales, combatiendo la tala ilegal, tráfico de especies, brindarles protección, así como identificar y detener en su momento a traficantes de especies consideradas en riesgo de extinción o protegidas.

Las ADVC fomentan el desarrollo sostenible a nivel regional y fortalecen la seguridad alimentaria local, ya que se realizan actividades del sector primario como: agricultura, apicultura orgánica, recolección de plantas y recursos naturales para el autoconsumo, el desarrollo de aprovechamientos forestales sustentables, que son fuente permanente de servicios ecosistémicos en beneficio la sociedad. (Infoqroo)