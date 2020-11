José María Morelos, 4 Noviembre .- Para Domitila y su esposo Tomás Acosta, una pareja de ancianos, la celebración del Día de Muertos pasó desapercibida, al estar impedidos, por su avanzada edad, para hacer actividades conmemorativas.

Y si bien montar altares y cocinar un mucbilpollo les resulta difícil, al mismo tiempo, no tienen ganas para ese trajín que a otros sí les despierta entusiasmo y alegría.

La causa: el olvido de sus hijos, a los que no ven desde hace ya varios años.

Actualmente está pareja de ancianos es cuidada por una mujer de nombre Cruz Piña May que ni pariente es de ellos, pero el ver la situación en la que se encontraban, solos a su suerte, tuvo en su corazón y buena entraña la guía para ayudarlos, desde hace unos tres años, como hasta hoy.

Doña Domitila, quien ahora ya no puede ver, antes de decaer y estar solo acostada, solía vender frutas y flores que cosechaba de su patio y pregonaba en el Palacio Municipal y por las calles de la cabecera; fue ahí donde doña Cruz la conoció.

Con el paso de unos años, la señora Domitila ya no pudo caminar, al grado de solo quedarse acostada en su hamaca, junto con su esposo.

La ausencia de doña “Domi” preocupó a Cruz y fue que un día decidió ir a verla. Cuando la encontró, vio que uno de sus pies estaba hinchado y no podía caminar, dándole aviso a un médico quién la curó.

Desde ese entonces el ver cómo se encontraban, solo y abandonados, se imaginó como serían su vida si estuvieran en la misma situación.

Fue entonces cuando, sin ser de su sangre, decidió ayudar a la pareja de ancianos como lo sigue haciendo hoy.

El DIF municipal, por su lado, ha ayudado a los abuelos con comidas calientes todos los días, pero doña Cruz es quien los atiende, desde calentarles agua para que se bañen, servirles su comida y hasta lavarles los trastes.

Piña May no espera nada a cambio por todo lo que sigue haciendo y espera que algún día no pase lo mismo de estos ancianos y quede abandonada a su suerte…con eso se conforma.